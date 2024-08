Bạn cần biết Thoải mái tiệc tùng với dịch vụ đưa người say về nhà tại BUTL.vn (PR) - Bạn muốn hết mình với cuộc chơi nhưng lo ngại vấn đề an toàn trên chuyến đi? Theo dõi bài viết thoải mái tiệc tùng với dịch vụ đưa người say về nhà tại BUTL.vn. Chắc chắn sẽ cung cấp đến bạn sự lựa chọn hoàn hảo.

Dịch vụ đưa người say về nhà - Giải pháp cho cuộc chơi hoàn hảo

An toàn trên mỗi chuyến đi là vấn đề được quan tâm đặc biệt là khi bạn đang ở trong tình trạng say xỉn. Khi đã uống rượu bia bạn không nên điều khiển bất kỳ phương tiện giao thông nào bởi sẽ ảnh hưởng đến bản thân bạn cũng như người khác. “Đã uống rượu bia - Không lái xe” là khẩu hiệu tích cực quen thuộc của người dân Việt Nam trong những năm trở lại đây.

Thế nhưng bạn vẫn muốn hết mình với cuộc chơi và thoải mái tiệc tùng hết cỡ? Do đó việc sử dụng dịch vụ thuê xe đưa người say về nhà là giải pháp tuyệt vời giúp chuyến đi của bạn an toàn hơn. Bạn có thể hết mình với cuộc vui mà không cần phải lo lắng đến vấn đề lái xe. Những tài xế chuyên nghiệp của dịch vụ sẽ đảm bảo chuyến đi của bạn an toàn và hiệu quả.

BUTL.vn - Chuyên dịch vụ đưa người say về nhà tiện ích

BUTL.vn đã cho ra đời dịch vụ thuê tài xế đưa người say về nhà phục vụ nhu cầu của đông đảo khách hàng hiện nay. Công ty thấu hiểu nỗi băn khoăn của khách hàng về sự an toàn các chuyến đi sau mỗi cuộc chơi. Đảm bảo khách hàng thực hiện đúng nghị định 100 của Chính Phủ và được trải nghiệm chuyến đi an toàn, thoải mái.

Với dịch vụ thuê tài xế đưa người say về nhà tại BUTL.vn bạn có thể dễ dàng kết nối với các tài xế trong vòng 3km tính từ vị trí điểm đón. Đảm bảo khách hàng sẽ chọn được tài xế phù hợp với thời gian đáp ứng dịch vụ là từ 5 - 15 phút. Đồng thời bạn có thể theo dõi tài xế và chia sẻ hành trình cho người thân để theo dõi suốt chặng đường. BUTL.vn là sự lựa chọn hoàn hảo nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ đưa người say về nhà.

Có nên thuê tài xế đưa người say về nhà tại BUTL.vn hay không?

An toàn, thoải mái và hiệu quả là những tiêu chí hàng đầu của BUTL.vn khi cung cấp dịch vụ thuê tài xế đưa người say về nhà. Dịch vụ cam kết giúp khách hàng tận hưởng chuyến đi an toàn với chất lượng dịch vụ đẳng cấp. Đơn vị đảm bảo phục vụ khách hàng theo tiêu chuẩn kim cương đáp ứng nhu cầu của bạn.

Đội ngũ tài xế chuyên nghiệp: đội ngũ tài xế BUTL.vn đều được đào tạo chuyên sâu giúp bạn có thể yên tâm về độ an toàn trên mỗi chuyến đi. Tài xế lái xe riêng thực hiện đưa đón theo yêu cầu cá nhân của mỗi khách hàng. Đội ngũ tài xế được trang bị sẵn sàng các kỹ năng để có thể xử lý bất cứ tình huống nào trên chuyến đi của bạn.

Mức giá cước hợp lý: BUTL.vn đảm bảo đưa ra cho khách hàng mức giá cước trọn gói phải chăng và cạnh tranh trên thị trường. Khách hàng chỉ cần chọn điểm đi, điểm đến và ngày giờ mong muốn BUTL.vn sẽ chọn lọc và tìm tài xế phù hợp với bạn. Đặc biệt hơn công ty sẽ hoàn 100% chi phí trong trường hợp khách hàng không hài lòng về dịch vụ.

Ứng dụng thông minh BUTL giúp khách hàng theo dõi và cảnh báo nếu tài xế có những hành vi hay dấu hiệu bất thường: đi không đúng lộ trình, đỗ xe quá thời gian quy định… Khách hàng sẽ thoải mái vui chơi, tiệc tùng xã giao uống thoải mái mà không cần lo lắng về vấn đề xe cộ.

Hoặc nếu bạn đang lên lịch trình với một chuyến đi chơi xa cùng gia đình hay đi công tác thì BUTL.vn cũng có thể hỗ trợ bạn nhanh chóng. Nếu khách hàng còn bất cứ thắc mắc nào hay có nhu cầu sử dụng dịch vụ thuê tài xế đưa người say về nhà có thể liên hệ ngay địa chỉ bên dưới đây để được tư vấn cụ thể hơn:

Thông tin liên hệ: CTY CPDV BẠN UỐNG TÔI LÁI

Địa Chỉ: Số 24 Đường DN7, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM.

Hotline: 19009235 - 0908084499

Email: info@banuongtoilai.vn

Website: https://butl.vn/

Zalo: https://zalo.me/banuongtoilai