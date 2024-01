Ngành nông nghiệp tăng cường quản lý an toàn thực phẩm nông - lâm - thủy sản

(QNO) - Sáng nay 10/1, ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì hội nghị tổng kết công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông - lâm - thủy sản năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.VIỆT

Theo đánh giá của Sở NN&PTNT, trong năm 2023, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp đã được phân công, phân cấp từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn. Đội ngũ cán bộ, công chức quản lý về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản cơ bản đáp ứng về chuyên môn nghiệp vụ, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Công tác tuyên truyền diễn ra trên nhiều lĩnh vực đã giúp hộ sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng thực phẩm an toàn, hiểu rõ tác hại của thực phẩm không an toàn. Tập huấn phổ biến pháp luật; thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm, nuôi trồng thủy sản được tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch...

Tuy vậy, vẫn còn không ít hạn chế về vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông - lâm - thủy sản. Hệ thống sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, số vùng chuyên canh chưa nhiều nên còn khó khăn trong công tác quản lý. Các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến nông - lâm - thủy sản chủ yếu ở quy mô nhỏ hộ gia đình, thường xuyên dừng hoặc thay đổi địa điểm sản xuất gây khó khăn trong quản lý.

Vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân chưa nhận thức sâu sắc về an toàn thực phầm như sử dụng sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có dấu kiểm soát giết mổ/tem vệ sinh thú y nên việc tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi an toàn thực phẩm còn gặp nhiều khó khăn.

Người nông dân sản xuất rau sạch. Ảnh: Q.VIỆT

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Xuân Vũ cho biết sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2024 và triển khai đề án “Đảm bảo chất lượng nông - lâm - thủy sản giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững. Tập trung kiểm tra, thanh tra chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông - lâm - thủy sản...