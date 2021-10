Măng nứa Trà Ka - sản phẩm OCOP của người Ca Dong

(QNO) - Măng nứa khô Trà Ka của người Ca Dong bản địa là một trong những sản phẩm OCOP tiêu biểu của huyện miền núi Bắc Trà My.

Người Ca Dong đi lấy măng tại nương rẫy của mình.

Cơ sở măng nứa khô Trà Ka Hoàng Thông - thôn 2, xã Trà Ka được chứng nhận sản phẩm đạt 3 sao OCOP năm 2020. Sản phẩm măng nứa được cơ sở thu mua và chế biến đưa ra thị trường tiêu thụ. Mỗi mùa thu hoạch nứa, cơ sở thu mua hơn 2 tấn măng nguyên liệu. Măng nứa sau khi thu mua được luộc chín trong vòng 2 tiếng đồng hồ; sau đó sấy khô 6 - 8 tiếng ở nhiệt độ 600 độ C. Sản phẩm sẽ được đóng gói, hút chân không và có thể sử dụng lâu dài trong vòng 8 tháng. Hiện nay, sản phẩm măng nứa khô Trà Ka Hoàng Thông được bán ra thị trường với giá bán lẻ 230 nghìn đồng/kg.

Ông Nguyễn Hoàng Thông - chủ cơ sở cho biết: “Với mong muốn đưa sản phẩm của người Ca Dong ra thị trường nên chúng tôi chọn măng nứa để xây dựng thương hiệu OCOP. Sản phẩm OCOP của người Ca Dong được lấy từ nương rẫy của bà con; cây măng mọc tự nhiên. Chúng tôi không sử dụng các chất bảo quản với mong muốn đem đến cho người tiêu dùng một sản phẩm chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm".

Ông Nguyễn Hoàng Thông tại cơ sở chế biến măng nứa khô Trà Ka.

Để không lẫn với các sản phẩm măng khô khác, người Ca Dong tại xã Trà Ka vào rừng hái măng trồng tại các nương rẫy của mình. Loại măng nứa có chất lượng cao nhất phải có 10 - 12 ngày tuổi, không quá non hay quá già. Mùa thu hoạch măng nứa nhiều nhất của người Ca Dong là vào khoảng giữa cuối tháng 7 âm lịch hằng năm.

Măng nứa được người dân trồng tự nhiên trong rừng và thu hái, chế biến theo phương thức truyền thống. Ông Nguyễn Thanh Định (ở thôn 1) chia sẻ: “Món măng nứa là thức ăn gắn bó hàng ngày với bà con Ca Dong chúng tôi. Nhà nào trong làng cũng trữ rất nhiều măng để ăn vào mùa đông. Măng khô có thể kho, nấu cùng thịt vịt. Thường thì bà con Ca Dong chúng tôi làm món măng chua trong ống lồ ô để dành ăn trong ngày mưa.”

Trong năm 2021, huyện Bắc Trà My tiếp tục đăng ký tham gia OCOP với 6 sản phẩm. Trong đó có 2 sản phẩm nâng cấp là Rượu lúa rẫy Bắc Trà My, Tinh dầu quế Trà My Minh Phúc; 4 sản phẩm đăng ký mới là: Mật ong Trà My, Rượu Cam sành, Kim chi măng nứa, Đèn trang trí kết hợp xông tinh dầu quế.

Đối với măng nứa khô Trà Ka, UBND xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, đưa sản phẩm vươn ra thị trường trong và ngoài nước.