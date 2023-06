Nam Trà My: Phát triển OCOP từ dược liệu

(QNO) - Việc tạo điều kiện cho những sản phẩm dược liệu chế biến sâu tham gia OCOP đang từng bước nâng tầm chất lượng dược liệu vùng cao Nam Trà My, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Cơ sở dược liệu Mười Cường có 2 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao OCOP. Ảnh: Q.Đ

Trước năm 2019, cơ sở dược liệu Mười Cường (xã Trà Mai, Nam Trà My) chủ yếu kinh doanh dược liệu thô, đầu ra không ổn định, doanh thu không cao. Do đó, cơ sở này đầu tư máy móc chế biến sâu và đưa ra thị trường sản phẩm trà túi lọc giảo cổ lam. UBND huyện Nam Trà My đã tạo điều kiện để sản phẩm này tham gia OCOP, hỗ trợ hơn 250 triệu đồng xây dựng thương hiệu, không gian trưng bày; tư vấn bao bì, nhãn mát, xúc tiến thương mại… nên sản phẩm ngày càng hoàn thiện, đảm bảo tiêu chuẩn.



“Khi chưa tham gia OCOP, cơ sở gặp rất nhiều khó khăn về đầu ra sản phẩm, lần nào đi giới thiệu sản phẩm đều không tạo được nhiều niềm tin với khách hàng. Khi sản phẩm trà túi lọc giảo cổ lam đạt chứng nhận OCOP 3 sao, lập tức các đơn vị phân phối, đại lý tiếp nhận sản phẩm mà không yêu cầu nhiều về chứng từ, pháp lý gì cả. Có động lực, chúng tôi phát triển thêm sản phẩm trà túi lọc chè dây và đạt chứng nhận OCOP 3 sao năm 2022” - bà Hồ Thị Mười, cơ sở dược liệu Mười Cường cho biết.

Hiện nay, cơ sở dược liệu Mười Cường đã liên kết với 20 nhóm hộ trồng giảo cổ lam và 15 nhóm hộ trồng chè dây, trung bình mỗi năm, cơ sở thu mua các hộ dân từ 2-3 tấn/loại dược liệu và phân phối 2.000 hộp/1 sản phẩm mỗi năm.

Sản phẩm OCOP từ dược liệu Nam Trà My nhận được sự quan tâm của khách hàng. Ảnh: Q.Đ

Còn với HTX Cộng đồng Ngọc Linh, sâm Ngọc Linh đang là sản phẩm kinh doanh chủ lực. Để nâng tầm giá trị “quốc bảo”, HTX sẽ chế biến sâu sản phẩm cao cấp cốm lá sâm Ngọc Linh trong thời gian tới, đồng thời định hướng phát triển sản phẩm này đạt chuẩn 4 sao OCOP trong năm 2024.

Hiện HTX đã liên kết sản xuất và ký hợp đồng phân phối sản phẩm với một doanh nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh. Cạnh đó, thuê 9ha đất rừng và liên kết với 19 nhóm hộ trên địa bàn xã Trà Linh để trồng sâm Ngọc Linh, đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ quá trình sản xuất. Kỳ vọng, sản phẩm ra đời, tham gia vào OCOP sẽ góp phần nâng cao thương hiệu sâm Ngọc Linh, ổn định thu nhập bà con vùng cao.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Saphraton của Công ty TNHH Sâm Sâm (xã Trà Linh, Nam Trà My) đạt chuẩn OCOP 4 sao. Ảnh: Q.Đ

Ông Trịnh Minh Hải - Trưởng Phòng NN&PTNT Nam Trà My cho biết, toàn huyện có 22 sản phẩm OCOP, trong đó có 1 sản phẩm 4 sao, 21 sản phẩm đạt 3 sao. Phần lớn các sản phẩm OCOP Nam Trà My đều có nguồn gốc từ các loại dược liệu.

Đáng chú ý, cùng với sự hỗ trợ của huyện, các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện đã mạnh dạn đầu tư máy móc, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ, tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Qua đó tạo sự đa dạng, phong phú về mẫu mã, tính đặc trưng, đặc sản của sản phẩm trên thị trường.

Huyện Nam Trà My định hướng sản xuất OCOP gắn với mã vùng trồng, nhất là các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh. Ảnh: Q.Đ

“Huyện Nam Trà My có diện tích trồng sâm Ngọc Linh lớn nhất tỉnh, quy mô diện tích trồng được phân bổ ở nhiều xã, chất lượng đồng đều. Cạnh đó, nhiều sản phẩm sản xuất từ cây sâm Ngọc Linh tham gia đăng ký sản phẩm OCOP và đã có 1 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh. Với nhu cầu nguồn nguyên liệu của các chủ thể ngày càng cao, huyện Nam Trà My đang định hướng chủ thể OCOP gắn mã vùng trồng đối với sâm Ngọc Linh. Qua đó giúp người trồng sâm ý thức hơn trong việc chăm sóc, bảo vệ sâm, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP” - ông Hải cho biết.

Ngoài sâm Ngọc Linh, UBND huyện Nam Trà My đang tập trung hỗ trợ chủ thể truy xuất nguồn gốc đối với các loại dược liệu như giảo cổ lam, chè dây, sâm nam. Đồng thời tư vấn các chủ thể lựa chọn các ứng dụng khoa học công nghệ phù hợp như HACCP, GMP và các tiêu chuẩn cơ sở để đảm bảo tiêu chí đưa ra thị trường, hướng đến xuất khẩu.

[Video] - Các sản phẩm OCOP từ dược liệu vùng núi Nam Trà My được khách hàng tin tưởng: