Lần đầu tiên, huyện Bắc Trà My có sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao cấp tỉnh là Tinh dầu quế Trà My Minh Phúc. Sau khi nhận bàn giao nhượng quyền thương hiệu, Hợp tác xã Quế Trà My Minh Phúc đã từng bước nâng tầm thương hiệu sản phẩm của vùng đất “cao sơn ngọc quế”.

Hệ thống chiết xuất tinh dầu mới được đầu tư của Hợp tác xã Quế Trà My Minh Phúc. Ảnh: D.L

Từ thương hiệu Tinh dầu quế Trà My Minh Phúc của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Việt, sau khi nhận nhượng quyền, Hợp tác xã (HTX) Quế Trà My Minh Phúc bắt đầu hành trình xây dựng và nâng tầm thương hiệu. Trước đó, sản phẩm tinh dầu quế Minh Phúc đã được biết đến trên thị trường, được người tiêu dùng ưa chuộng, đạt chuẩn 3 sao - đây là những thuận lợi mà HTX được kế thừa.

Ông Nguyễn Thành Quảng - Giám đốc HTX Quế Trà My Minh Phúc cho biết: “Sau khi nhận bàn giao nhượng quyền thương hiệu, HTX bắt đầu cải tiến để nâng tầm thương hiệu Tinh dầu quế Trà My Minh Phúc. Vẫn có nhiều khó khăn cần khắc phục nếu muốn sản phẩm đạt được những tiêu chuẩn cao hơn, khắt khe hơn, đáp ứng được yêu cầu của những khách hàng khó tính hơn, có sự lựa chọn tỉ mỉ hơn”.

Khó khăn đầu tiên mà HTX gặp là dây chuyền sản xuất mua lại từ hộ kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất. HTX phải đầu tư hệ thống chiết tách tinh dầu mới, đầu tư xây dựng nhà xưởng với kinh phí khá lớn.

Đối với nguồn nguyên liệu, dù HTX nằm ngay tại vùng trồng quế nhưng việc thu mua nguyên liệu gặp nhiều khó khăn do rừng quế cách xa đường xe, công vận chuyển nhiều nên giá thành cao, lượng cành lá quế hiện có chưa đủ đáp ứng cho việc sản xuất. Các hộ trồng quế quy mô lớn hầu hết là người đồng bào dân tộc thiểu số, chưa hiểu rõ về sản phẩm và chưa mạnh dạn tham gia các tổ hợp tác, HTX.

Dù khó, nhưng HTX vẫn quyết tâm đưa sản phẩm tinh dầu quế lên một tầm cao mới. HTX đã đầu tư hệ thống chiết tách tinh dầu trong năm 2021 với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. HTX đã thực hiện thủ tục để được hỗ trợ sau đầu tư theo Quyết định 17 của UBND tỉnh, huyện đã nghiệm thu hệ thống, dự kiến được hỗ trợ 400 triệu đồng. HTX tiến hành thu mua nguyên liệu, phân loại và phơi khô.

Nguyên liệu được xếp vào kho và ủ tự nhiên bằng hơi nóng của quế trong vòng 30 ngày. Nguyên liệu sau khi ủ được cho vào lò chưng cất, dùng bộ lò hơi kèm thiết bị theo công nghệ lôi cuốn hơi nước. HTX hiện đang dùng lò đốt thay vì lò điện vì sử dụng lò đốt sẽ tận dụng được nguồn phụ phẩm là cành lá quế sau khi chưng cất, nhờ đó tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường.

Sau khi được đầu tư bài bản, nhiều sản phẩm từ quế đã được Hợp tác xã Quế Trà My Minh Phúc đưa ra thị trường. Ảnh: D.L

Theo ông Quảng, với hệ thống chiết xuất mới, việc sản xuất tinh dầu sẽ đảm bảo chất lượng. Sau khi thu tinh dầu thô, tiến hành tách bỏ cặn, tinh lọc và cho vào hệ thống chiết rót, đóng chai.

Hệ thống này giúp đảm bảo an toàn, đảm bảo đúng dung tích khi đóng chai. Do còn khó khăn về kinh phí, nên việc dán nhãn vẫn còn đang làm thủ công, chưa đầu tư được máy móc. Toàn bộ quá trình sản xuất được theo dõi chặt chẽ, tuân thủ theo quy trình chất lượng ISO 9001:2015.

Quế Trà My không chỉ là hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao, mà đã đi vào tâm thức của nhân dân Trà My như một biểu tượng văn hóa. Quế Trà My đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KHCN) cấp Chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và được bảo hộ thương hiệu trên toàn quốc kể từ năm 2011 nên sản phẩm tinh dầu quế Trà My Minh Phúc đã vươn xa hơn trên thị trường.

Từ kết quả kiểm nghiệm, tinh dầu quế Trà My Minh Phúc đã cho thấy các hoạt chất vượt trội, ít có sản phẩm cùng loại trên thị trường đạt được. Tinh chất trong quế có khả năng hỗ trợ miễn dịch tốt, ngăn chặn nhiều vi khuẩn và nấm gây hại nhờ đặc tính cay nóng, tính kháng khuẩn.

HTX đã tạo ra thêm nhiều sản phẩm hỗ trợ tốt trong việc điều trị cảm lạnh, cảm cúm và ho; khử mùi, xua đuổi côn trùng; chăm sóc răng miệng; sử dụng trong dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dưỡng da, có thể cải thiện khả năng tiêu hóa của cơ thể khi sử dụng từ 1 - 2 giọt tinh dầu với một ly nước ấm. Ngoài tinh dầu quế thì HTX còn cho ra đời nhiều sản phẩm khác như bột quế, dầu xoa, dung dịch sát khuẩn, dung dịch xịt phòng, xoa bóp, quế vỏ, nước lau sàn.

Tinh dầu quế Trà My Minh Phúc được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn 4 sao vào cuối năm 2021 đã giúp sản phẩm được quảng bá mạnh mẽ hơn, tiếp cận được nhiều khách hàng thông qua các kênh quảng bá của tỉnh, OCOP, Liên minh HTX, được hỗ trợ kinh phí sau đầu tư. Trong tương lai gần, HTX tiếp tục tập trung vào thị trường các tỉnh xứ lạnh như Lâm Đồng và các tỉnh phía Nam, đồng thời tìm kiếm cơ hội đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế.