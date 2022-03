Vietcombank Quảng Nam, tiên phong hội nhập

Ra đời, phát triển từ năm 2006 đến nay, Vietcombank Quảng Nam chú trọng cung ứng vốn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định thương hiệu trên địa bàn tỉnh.

Đa dạng dịch vụ

Vietcombank Quảng Nam là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu trên địa bàn tỉnh. Tổng nguồn vốn huy động của tổ chức tín dụng là 6.773 tỷ đồng, cấp tín dụng 9.556 tỷ đồng.

Ngân hàng không ngừng mở rộng mạng lưới phòng giao dịch ở các huyện, thành phố, thị xã; chú trọng tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ chất lượng; tiên phong ứng dụng công nghệ và phát triển sản phẩm.

Bởi vậy, Vietcombank Quảng Nam hiện có đa dạng dịch vụ ngân hàng hiện đại, qua đó phát huy tốt các thế mạnh trong thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ.

Nghĩa cử với cộng đồng

Trong 16 năm qua, Vietcombank Quảng Nam đã tài trợ hơn 48 tỷ đồng thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh như xây dựng Đài tưởng niệm chiến thắng Thượng Đức; chương trình nghĩa tình Trường Sơn; tặng bò giống cho người dân tại 5 huyện miền núi Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My; xây nhà tránh trú bão cộng đồng tại Cù Lao Chàm (Hội An); xây dựng các trường mầm non, nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo; tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Vietcombank Quảng Nam đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba của Chủ tịch nước...