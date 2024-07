Nhà nước và cử tri

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đối thoại với các bên liên quan về vụ Bách Đạt An: Doanh nghiệp xin lỗi chính quyền và người dân

(QNO) – Sáng nay 17/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức đối thoại với đại diện các hộ dân có liên quan đến 3 dự án đất nền do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Tại đây, Công ty Bách Đạt An đã xin lỗi chính quyền và người dân; cam kết sớm hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước để được tiếp tục triển khai dự án.