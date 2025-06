Xã hội Các tác phẩm xuất sắc của Báo và Đài PT-TH Quảng Nam đoạt Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng năm 2024 - 2025 Hôm nay 18/6, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức trao Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XIX năm 2024 – 2025. Trân trọng giới thiệu những tác phẩm xuất sắc của Báo và Đài PT-TH Quảng Nam đoạt giải cao.

I. TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI NHẤT

1.

>> Bài 1: Nhận diện và đấu tranh

>> Bài 2: Chiến sĩ trên không gian mạng

>> Bài 3: Lan tỏa thông tin tích cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu

Đây là loạt tác phẩm đoạt giải Nhất trong cơ cấu Giải bài phản ánh, tường thuật, xã luận, ghi nhanh, phỏng vấn, điều tra, phóng sự điều tra, bình luận, chuyên luận, xã luận thuộc loại hình báo in. Thời gian qua, để công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam luôn yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Trong đó, tập trung tăng cường “sức đề kháng” của mỗi chi bộ, cán bộ, đảng viên và nâng cao ý thức trách nhiệm, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, sai sự thật, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (khóa XII). Ảnh: N.Đ

Đặc biệt, không gian mạng là một mặt trận mới trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở giai đoạn hiện nay. Với khả năng thích ứng nhanh, nắm vững công nghệ, nhiệt huyết, tuổi trẻ Quảng Nam đã tập hợp lực lượng, bồi dưỡng nhận thức, tự giác hành động, dần thể hiện vai trò là chiến sĩ trên không gian mạng. Người trẻ với nhiều cách làm tươi mới, sáng tạo; xây dựng được lực lượng nòng cốt để “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lan tỏa năng lượng tích cực.

2.





>> Sân bay Chu Lai - Thời cơ cất cánh

Đây là tác phẩm báo chí dữ liệu trình bày dạng Megastory thuộc loại hình báo điện tử, cung cấp bức tranh toàn cảnh về lịch sử hình thành và phát triển của sân bay Chu Lai. Từ hơn 65 năm trước, đế quốc Mỹ lựa chọn Chu Lai để xây dựng một căn cứ quân sự khổng lồ và một sân bay quân sự nhằm tăng cường đánh phá miền Nam trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt” cho đến hôm nay được Trung ương quy hoạch là sân bay quốc tế, hiện tỉnh đang kêu gọi thu hút các tập đoàn kinh tế lớn vào đầu tư để hiện thực hóa khát vọng về một cảng trung chuyển hàng không quốc tế tầm cỡ khu vực.

Sân bay Chu Lai có “số phận” lịch sử đặc biệt, thu hút sự quan tâm của nhiều lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ, song sau ngày giải phóng đã bị lãng quên, hoang hóa gần 2 thập kỷ. Và từ khi tái lập tỉnh Quảng Nam - năm 1997 đến nay, sân bay phát triển chưa xứng tầm so với tiềm năng, lợi thế vốn có của vùng đất mở.

Thế mạnh của sân bay Chu Lai có thể tóm lược: (1) Chu Lai là trung điểm cả nước, điều kiện địa hình, địa chất, khí hậu, thủy văn, không lưu hoàn toàn thuận lợi cho việc xây dựng và vận hành một sân bay. (2) Chu Lai có diện tích lớn, hơn 2000ha, chủ yếu là đất trống, không tốn kém chi phí bồi thường, giải tỏa, đủ khả năng phát triển triển thành một trung tâm hàng không dân dụng, trung tâm vận chuyển quốc tế tầm cỡ thế giới. (3) Từ Chu Lai, chỉ cần 3-4 giờ bay là có thể đáp xuống các trung tâm kinh tế lớn nhất của khu vực Đông Bắc Á như Seoul (Hàn Quốc), Thượng Hải, Bắc Kinh (Trung Quốc), Úc... (4) Chu Lai nằm trong Khu kinh tế mở Chu Lai, cạnh các cảng biển Kỳ Hà, Dung Quất và các khu kinh tế, khu công nghiệp, rất thuận lợi cho việc phát triển đô thị sân bay và trung chuyển hàng hóa quốc tế…

Hành khách xuống ga đến sân bay Chu Lai. Ảnh: PHÚC ĐẠO

Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có nhiều nội dung trong đó xác định xây dựng sân bay Chu Lai đạt tiêu chuẩn cấp cao nhất về sân bay dân dụng, là trung tâm vận chuyển hành khách và hàng hóa quốc tế, trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay lớn của cả nước. Công suất khoảng 10 triệu hành khách/năm; đến năm 2050 khoảng 30 triệu hành khách/năm...

3.

Tác phẩm đoạt giải Nhất của Giải phóng sự dài, phim tài liệu thuộc báo hình. Nội dung ngợi cơ tấm gương đảng viên A Song Ba, hơn 75 năm tuổi đời và 20 năm tuổi Đảng đang sinh hoạt tại Đảng bộ xã Phước Xuân (Phước Sơn). Trước đây vì muốn an toàn tính mạng cho dân làng mà ông bị khai trừ khỏi Đảng.

Chuyện là từ năm 1988, dịch tả hoành hành ở vùng cao đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân làng Giẻ Triêng. Là bí thư chi bộ vừa là trưởng thôn, ông A Song Ba đã quyết định táo bộ đưa toàn bộ người dân trong thôn đi tìm nơi ở mới an toàn. Oái oăm là theo quy định, đảng viên mà để dân rời bỏ làng, di cư tự do, du canh du cư là phải chịu kỷ luật. Kết quả sau đó ông bị huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum thu hồi thẻ đảng viên.

Nhà báo Bùi Tấn Sỹ (bên phải) và đảng viên A Song Ba hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn. Ảnh: PHÚC LÂM

Tuy vậy, vượt lên chính mình, tin vào lẽ phải, yêu lý tưởng cách mạng, ông A Song Ba đã tâm huyết xây dựng bản làng, là gương sáng cho đồng bào noi theo trong các mô hình phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Hơn 35 năm ở vùng đất mới, ông vận động đồng bào không được phá rừng làm rẫy, mạnh dạn khai hoang lúa nước, tăng gia sản xuất. Và chính ông đã tự nguyện hiến đất và vận động dân làng hiến hơn vài nghìn mét vuông đất mở đường bê tông nông thôn, rồi góp công làm nhà văn hóa…

Năm 2003, ông A Song Ba được kết nạp Đảng lần thứ hai. Đồng bào Giẻ Triêng nơi đây giờ có đời sống ổn định, diện mạo vùng cao khởi sắc, có sự đóng góp không nhỏ từ ông A Song Ba.

4.

Tác phẩm đoạt giải Nhất ở thể loại Giải tọa đàm trực tuyến, điểm lại những thành tựu kinh tế – xã hội nổi bật mà Quảng Nam đã đạt được sau 50 năm. Từ một tỉnh nghèo khó nhất nước, Quảng Nam đã vươn lên thành tỉnh khá của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, nhất là năm 2024 trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, song tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn đạt 7,1%, quy mô nền kinh tế đạt 129 nghìn tỷ đồng.

Tham dự cuộc tọa đàm, có đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Hữu Mai – nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Vĩnh Trân - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (Hoiana).

Tọa đàm: Quảng Nam dấu ấn 50 và khát vọng phát triển.

5.

Đấy là tác phẩm đề cập những bản làng từ vùng trung du đến miền cao xứ Quảng đổi thay mạnh mẽ nhờ những nghị quyết của HĐND tỉnh. Hàng loạt cơ chế chính sách được ban hành, Quảng Nam đã giải quyết được câu chuyện phát triển kinh tế - xã hội, tạo không gian sinh kế đa dạng, bền vững cho người dân.

Đơn cử, Nghị quyết số 23, ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về sắp xếp, ổn định dân cư miền núi giai đoạn 2021 – 2025 là một trong những quyết sách đột phá, giải bài toán an cư, tái thiết không gian sống cho người dân miền núi. Với tổng kinh phí hơn 968 tỷ đồng, nghị quyết hỗ trợ hơn 7.820 hộ dân ở 9 huyện miền núi, giúp người dân thoát khỏi vùng rủi ro cao về thiên tai, ổn định sản xuất và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Từ nguồn lực của chính sách, đến nay Quảng Nam đã xây dựng 44 khu tái định cư với diện tích gần 63ha, bố trí chỗ ở ổn cho hơn 2.000 hộ dân di dời tập trung. Bài viết tập trung phản ánh về vùng đất Trà Linh (Nam Trà My) là một ví dụ điển hình về hiệu quả của đưa nghị quyết vào đời sống.

Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh giúp nông dân nâng cấp phát triển mạnh kinh tế vườn. Ảnh: HỒ QUÂN

Trong khi đó, Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại giai đoạn 2021 - 2025 thật sự tiếp sức cho nông dân các địa phương trong tỉnh có thêm động lực cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, mang lại giá trị kinh tế vườn, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

II. TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI NHÌ

1.

>> Bài 1: Dấu chân người mở đường

>> Bài 2: Ở lại với Trường Sơn

>> Bài 3: Sứ mệnh trong thời kỳ mới

Đây là loạt phóng sự thuộc loại hình báo in. Hơn 65 năm, trong lòng bao thế hệ bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến ngày ấy luôn khắc khoải về cung đường huyền thoại. Bao lớp đồng đội đã về miền mây trắng Trường Sơn, người ở lại cũng ít nhiều quên nhớ, nhưng ký ức hào hùng vẫn sống, vẫn luôn được nhắc nhở. Loạt bài ghi lại hồi ức của một số nhân chứng có công mở đường Hồ Chí Minh. Chia lửa với miền Nam ruột thịt, bằng con đường huyền thoại này, hậu phương miền Bắc góp sức chi viện cho tiền tuyến, giúp quân và dân Việt Nam đánh thắng kẻ thù…

Đường Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ giúp các địa phương phát triển du lịch, dịch vụ. Ảnh: C.N

Sau cuộc chiến, còn có cựu binh ở xã Bha Lêê, Tây Giang đã ở lại với đường Trường Sơn, sống tiếp cuộc đời trong một chương mới của thời đại mới – đó là làm đổi thay vùng đất vốn quá nhiều gian nan, thử thách. Vùng Tây xứ Quảng bừng thức ngày con đường Hồ Chí Minh mới được khởi công; miền đất từng một thời là tọa độ nóng với bao mưa bom, bão đạn đã hồi sinh. Cung đường huyền thoại gánh vác một sứ mệnh mới, trở thành gạch nối cho những đổi thay...

2.

>> Bài 1: Giám sát vì quyền lợi của dân

>> Bài 2: Thấu hiểu để kiến nghị đúng

>> Bài 3: Không chỉ là hình thức

Loạt bài đăng trên báo in đoạt giải Nhất Giải bài phản ánh, tường thuật, xã luận, ghi nhanh, phỏng vấn, điều tra, phóng sự điều tra, bình luận, chuyên luận, xã luận. Bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Nhân dân là một trong những chức năng và nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận. Cho nên, mục tiêu, phương pháp giám sát của Mặt trận cũng rất đặc thù. Đôi khi, chỉ một vài cuộc giám sát của Mặt trận, đã mang lại hiệu quả không ngờ…

Hội nghị phản biện dự thảo quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức tinh giản biên chế ở các huyện, xã, phường, thị trấn thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh: MT

Những năm qua, Mặt trận tỉnh thường chọn những vụ việc khó để giám sát, chủ động vào cuộc, luôn đi từ lợi ích của dân, thấu hiểu để kiến nghị đúng. Với phương châm “Chủ động - Cụ thể - Chặt chẽ - Chất lượng”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã lựa chọn đúng, trúng vấn đề nhân dân quan tâm để thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội. Điều quan trọng nhất là giám sát chặt chẽ sau phản biện.

Loạt bài cũng nêu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết là tiếp tục đổi mới tư duy và cách thức giám sát, phản biện.

3.

>> Bài 1: Đổi đời từ thay đổi nếp nghĩ

>> Bài 2: Những hạt nhân chính trị ở cơ sở

>> Bài 3: Khi cán bộ gần dân

Đương đầu với khó khăn, dám nghĩ, dám làm, không ngừng đổi mới..., là tinh thần luôn được cán bộ, đảng viên ở huyện Nam Trà My phát huy với mong muốn thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào Xê Đăng, Ca Dong tại địa phương. Loạt bài đi sâu làm rõ việc xây dựng Đảng ở cơ sở của Nam Trà My rất mạnh do bám sát chủ trương, nghị quyết cấp trên và linh hoạt trong cách thức triển khai thực hiện giúp những chi bộ phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, nâng cao tinh thần tự giác của đảng viên.

Một góc xã Trà Don, huyện Nam Trà My nhìn trên cao. Ảnh: Q.L

Nhấn mạnh trách nhiệm với công việc và linh hoạt trong xây dựng giải pháp, dấu ấn của đội ngũ cán bộ đảng viên công tác tại địa bàn xa xôi, khó khăn nhất của huyện Nam Trà My đang hình thành rõ nét bằng những mô hình, phần việc cụ thể. Họ đang trở thành người có uy tín của bản làng, đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với người dân.

4.

Loạt chương trình tọa đàm trực tuyến mở đầu bằng chủ đề “Doanh nghiệp Quảng Nam làm gì để vượt qua khó khăn”, các diễn giả đã phác thảo bức tranh toàn cảnh những áp lực mà doanh nghiệp địa phương phải đối mặt như thiếu vốn, đầu ra hạn chế, đứt gãy chuỗi cung ứng, từ đó đề xuất các giải pháp hữu hiệu.

Với chủ đề “Nhân sự - Chìa khóa thành công cho doanh nghiệp” đi sâu phân tích vai trò chiến lược của nguồn nhân lực chất lượng cao trong phục hồi sản xuất và phát triển dài hạn. Chương trình “Xây dựng thương hiệu cá nhân trên nền tảng mạng xã hội” đề cập hình ảnh người lãnh đạo trong thời đại số. Kết thúc chuỗi tọa đàm là chuyên đề mang tính thời sự: “Ứng dụng AI vào quản trị doanh nghiệp như thế nào cho hiệu quả”, trong đó các chuyên gia chia sẻ cách thức doanh nghiệp có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu vận hành, từ quản lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng đến dự báo thị trường và quản trị chuỗi cung ứng.

Một chương trình tọa đàm trực tuyến về chủ đề hỗ trợ khởi nghiệp được ghi hình tại Báo Quảng Nam. Ảnh: PHAN VINH

5.

>> Cầu Cửa Đại và đường Võ Chí Công: “Công trình thế kỷ” chắp cánh Quảng Nam vươn tầm

Đây là tác phẩm báo chí dữ liệu lớn về dự án cầu Cửa Đại và đường Võ Chí Công từ lúc cho phép chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, khởi công, khánh thành đến thi công, đưa vào sử dụng, người dân hưởng lợi…

Không đơn thuần là những dự án cơ sở hạ tầng, cầu Cửa Đại và đường Võ Chí Công đã trở thành biểu tượng của sự vươn lên, là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng cho kinh tế, xã hội, văn hóa và đời sống của người dân xứ Quảng. Từ việc kết nối những vùng đất bị chia cắt, khơi dậy tiềm năng đất đai ven biển, đến việc thu hút hàng tỷ đô la đầu tư và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hai công trình này xứng đáng được gọi là "công trình thế kỷ" của Quảng Nam.

Diện mạo tuyến đường Võ Chí Công hôm nay. Ảnh: HỒ QUÂN

6.

>> Mở lối cho làng nghề

Không gian các làng nghề xứ Quảng đã được phản ánh đa sắc màu như nghề trồng cây ăn quả Đại Bình, trầm hương Nông Sơn, phở sắn Đông Phú, làng nghề nón lá Quế Minh; vùng đồng bằng, ven biển, là làng nghề trống Lâm Yên, nghề bánh tráng Đại Lộc, dệt vải Phú Bông và làng nghề tơ lụa Mã Châu. Hay nghề dệt chiếu An Phước, Bàn Thạch; làng chế biến nước mắm ở Duy Hải, Duy Nghĩa; chiếu chẻ Triêm Tây, đúc đồng Phước Kiều và bánh tráng Phú Triêm (Điện Bàn). Hội An với mộc Kim Bồng, gốm Thanh Hà, rau Trà Quế hay các nghề trồng quật Cẩm Hà, nghề tre dừa Cẩm Thanh…

Nghề đan võng ngô đồng Cù Lao Chàm. Ảnh: Q.V

Quảng Nam có 10 nghề truyền thống, 30 làng nghề, làng nghề truyền thống được UBND tỉnh công nhận. Loạt bài ghi nhận sự nỗ lực khôi phục làng nghề ở một số địa phương; hiến kế, đề xuất công tác bảo tồn, phát triển làng nghề của các nghệ nhân, nhà quản lý, cơ quan chuyên môn…

Theo Ban tổ chức Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XIX năm 2024 – 2025, mùa giải này có tổng cộng 60 tác phẩm của nhiều tác giả/nhóm tác giả của nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đoạt giải thưởng các loại của 5 loại hình báo chí (báo in, báo hình, báo nói, ảnh báo chí và báo điện tử). Trong đó, có 7 tác phẩm báo chí đoạt giải Nhất, 12 tác phẩm đoạt giải Nhì. Cạnh đó, Ban tổ chức còn trao 20 tác phẩm cho các tác giả/nhóm tác giả đoạt Giải thưởng báo chí chuyên đề năm 2025 về các lĩnh vực: khởi nghiệp sáng tạo; chi trả dịch vụ môi trường rừng; sự nghiệp đại đoàn kết và cải cách hành chính và chuyển đổi số.

HỮU PHÚC - NGUYỄN TUẤN