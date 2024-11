Chính trị Cán bộ, đảng viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Bồi dưỡng nhận thức, tự giác hành động - Bài cuối: Lan tỏa thông tin tích cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu “Phủ xanh” thông tin tích cực nhằm pha loãng thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội là giải pháp trọng tâm được Quảng Nam chú trọng triển khai thực hiện thời gian qua.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam tổ chức tọa đàm "Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Khối". Ảnh: N.Đ

Cùng “phủ xanh” môi trường mạng

Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương triển khai xây dựng hệ thống website, blog, fanpage Facebook, Zalo… để đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng.

Đồng thời phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, lan tỏa thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực, thu hút lượng lớn người dùng mạng xã hội thích, theo dõi và chia sẻ thông tin.

Như trang “Tre Làng” của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh với hơn 111 nghìn lượt like và share; “Công an Quảng Nam” của Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh với hơn 159 nghìn lượt like và share - một trong 10 trang của công an toàn quốc có tích xanh…

Đáng chú ý, hiện Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh đã thành lập kênh truyền thông đa phương tiện và thực hiện công tác “phủ xanh” trên 5 nền tảng, gồm fanpage Facebook, website, Youtube, Tiktok, Zalo.

Theo Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh, fanpage “Công an Quảng Nam” được đội ngũ biên tập thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, thay đổi giao diện, ứng dụng công nghệ AI trong xây dựng các video, tin bài, tạo bước đột phá trong công tác truyền thông. Qua theo dõi các video có lượt tiếp cận cao, nhiều video có đến hơn 1 triệu lượt người xem và phát lại.

“Đưa vào vận hành từ tháng 3/2023, đến nay, website conganquangnam.vn đã đạt hơn 500 nghìn lượt truy cập, gần đây đạt trung bình gần 12 nghìn lượt truy cập/ngày. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác lan tỏa, “phủ xanh” thông tin tích cực, định hướng dư luận trên không gian mạng, lất át thông tin tiêu cực, chủ động kiểm soát “trận địa truyền thông”” - Đại tá Đinh Xuân Nghĩ chia sẻ.

Thượng tá Hồ Huy Hùng - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin, từ năm 2018 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh, nòng cốt là Lực lượng 47 đã đăng tải hơn 13,8 nghìn bài viết, chia sẻ hơn 1,2 triệu lượt, bình luận gần 145 nghìn lượt, báo like hơn 1,14 triệu lượt.

Qua đó đã kịp thời phản ánh những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai…

Kết quả này góp phần củng cố niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng, các cấp ủy, tổ chức đảng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên nhận thức đúng về trách nhiệm, chống cho được suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bởi, từ suy thoái sẽ dẫn đến sa vào cám dỗ, tham nhũng, tiêu cực. Người cán bộ biết giữ mình, không sa vào cám dỗ, tư lợi thì sẽ yên tâm công tác, cống hiến vì sự nghiệp phát triển của tỉnh, vì cuộc sống người dân. Đó cũng là hành động thiết thực nhất đóng góp vào công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Tham gia mạng xã hội có trách nhiệm

Tham gia mạng xã hội có trách nhiệm là định hướng chỉ đạo được nhiều địa phương thường xuyên quán triệt. Tại huyện Phú Ninh, không chỉ duy trì và nâng chất lượng trang fanpage “Ao Lầy”, Ban Chỉ đạo 35 của huyện còn chỉ đạo tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân sử dụng tài khoản mạng xã hội của mình tham gia tương tác, lan tỏa thông tin tích cực.

Theo bà Trần Thị Thu Sang - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh, đơn vị đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến việc sử dụng internet, mạng xã hội. Chủ động rà soát, lập danh sách hơn 2.767 tài khoản Zalo, Facebook… của cán bộ, đảng viên trong toàn huyện để quản lý về việc phát ngôn, các hoạt động chia sẻ công khai trên mạng xã hội.

Theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 53,6 nghìn đảng viên sử dụng internet, mạng xã hội. Thực tế ghi nhận trường hợp một số cán bộ, đảng viên đã cố ý hoặc vô tình like, share, follow thông tin từ internet, trang mạng xã hội của các tổ chức phản động có nội dung xấu độc, chống phá, xuyên tạc.

Từ đó vô tình trở thành “lực lượng đồng minh tự nhiên” tiếp tay tán phát thông tin xấu độc trên không gian mạng, vi phạm Quy định 85 của Ban Bí thư Trung ương về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội.

Năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất đưa nội dung Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Quy định 85 ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư vào chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy và đề nghị các cấp ủy đảng thường xuyên thực hiện nội dung này. Đồng thời coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm.

Ông Phan Thanh Hậu - Trưởng phòng Tuyên truyền - báo chí - xuất bản (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), Tổ trưởng Tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 tỉnh cho rằng, mỗi cán bộ, đảng viên cần thể hiện được vai trò là chiến sĩ tác chiến trên không gian mạng.

“Cẩn trọng khi tham khảo, sử dụng thông tin mang tính dự báo; thiếu kiểm chứng về nguồn gốc hay có sự sai biệt so với thông tin chính thức. Đồng thời, hành động một cách chuẩn mực khi đăng tải bài viết, like hoặc chia sẻ các liên kết và khi tham gia những cuộc thảo luận về các chủ đề trên không gian mạng.

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Cùng với lan tỏa thông tin tích cực, để góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển Quảng Nam, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở thời gian qua đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

Thông tin chính thống, tích cực được Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Quảng Nam thường xuyên biên tập, đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh P.V

Từ đó, giúp nâng cao cảnh giác cách mạng, bồi dưỡng nhận thức, tăng “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên ở mỗi chi bộ trước âm mưu, sự chống phá của các thế lực thù địch.

Có thể kể đến các đợt sinh hoạt: “Vững bước dưới cờ Đảng”; nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang bản sắc “cây tre Việt Nam” và bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người góp phần xây dựng Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.

Bên cạnh đó, thời gian qua, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp được chú trọng.

Ông Nguyễn Hữu Thiên - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng người đứng đầu các các cấp đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, phức tạp, nổi cộm và đưa ra các giải pháp cụ thể để chỉ đạo giải quyết dứt điểm từng khâu, từng việc.

Trọng tâm là cải tiến phong cách, lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; quyết tâm đẩy lùi tham nhũng. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

“Công tác tiếp công dân, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm được chú trọng thường xuyên, không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp tham gia các tổ công tác, đứng điểm chỉ đạo các địa phương có các dự án lớn liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở những xã có các dự án trọng điểm vùng Đông Nam của tỉnh; hay dự sinh hoạt chi, đảng bộ cơ sở nhằm nắm bắt thực tiễn, giải đáp, chỉ đạo giải quyết” - ông Thiên nói.