Xây dựng Đảng Cán bộ, đảng viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Bồi dưỡng nhận thức, tự giác hành động - Bài 2: Chiến sĩ trên không gian mạng Không gian mạng là một mặt trận mới trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở giai đoạn hiện nay. Với khả năng thích ứng nhanh, nắm vững công nghệ, nhiệt huyết, tuổi trẻ Quảng Nam đã tập hợp lực lượng, bồi dưỡng nhận thức, tự giác hành động, dần thể hiện vai trò là chiến sĩ trên không gian mạng.

Thị đoàn Điện Bàn phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Tù yêu nước thị xã tổ chức sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2024). Ảnh: P.V

Cách làm của người trẻ

Địa điểm Khu di tích lịch sử cách mạng Đồng Trầu (xã Trà Giang, Bắc Trà My) được Câu lạc bộ (CLB) Đảng viên trẻ thị trấn Trà My chọn tổ chức sinh hoạt quý IV, nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ Trà My (28/10/1949 - 28/10/2024).

Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi, CLB tổ chức sinh hoạt tại hội trường UBND thị trấn. Thành lập đầu tháng 5/2024 với 30 thành viên, đều đặn CLB tổ chức sinh hoạt mỗi quý/lần, theo quy chế hoạt động.

Ngoài “phần cứng” được thiết kế, như thông tin tình hình thời sự của tỉnh và địa phương; trao đổi nhận thức, kỹ năng lan tỏa thông tin tích cực, thao tác đấu tranh trước quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng, nội dung sinh hoạt còn lồng ghép trò chơi nhỏ tìm hiểu lịch sử Đảng…

Đảng viên trẻ Nguyễn Thị Kim Phương chia sẻ: “Sau thời gian sinh hoạt CLB, bản thân trưởng thành về nhận thức, ý thức hơn trách nhiệm trong việc ứng xử và tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Đến nay đã thành thạo sử dụng các ứng dụng để tham gia thao tác đấu tranh bằng việc báo cáo vi phạm đối với bài viết có nội dung thông tin sai trái, xấu độc, xuyên tạc trên mạng xã hội”.

Tập hợp đảng viên trẻ đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Trà My và sinh hoạt theo Quy định 213, nhiệm vụ trọng tâm được mỗi thành viên CLB nhận thức là tham gia hiệu quả việc đấu tranh, khống chế việc chia sẻ những thông tin sai trái, xấu độc của các thế lực thù địch trên không gian mạng; tích cực lan tỏa thông tin tích cực trên trang Facebook “Tuổi trẻ thị trấn Trà My”.

Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức giao ban báo cáo viên, tuyên giao, sinh hoạt CLB Lý luận trẻ, Ban Chỉ đạo 35 định kỳ trong năm 2024. Ảnh: P.V

Chị Nguyễn Thị Hoàng My - Bí thư Đoàn thị trấn Trà My, Chủ nhiệm CLB cho hay, qua hoạt động, vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên trẻ trong tham gia sinh hoạt đảng, nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ dần được phát huy.

“Đến nay, CLB phát hiện, giới thiệu 10 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và đã kết nạp được 4 đồng chí” - chị My cho biết.

Tại Điện Bàn, với cách làm của người trẻ, thành viên CLB Lý luận trẻ thị xã lựa chọn nền tảng số phục vụ cho công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong vai trò thành viên CLB và là Bí thư Đoàn xã Điện Thọ - anh Nguyễn Quốc Công tích cực phối hợp tổ chức đoàn bồi dưỡng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tại các chi đoàn trực thuộc kiến thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cách phân biệt những thông tin chính thống và không chính thống trên mạng xã hội.

Anh Nguyễn Quốc Công chia sẻ: “Trước những thông tin tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng, sau khi có chỉ đạo của cấp trên, Đoàn xã yêu cầu các chi đoàn tổ chức cho đoàn viên cùng tiến hành thao tác đấu tranh trong một thời điểm, khung giờ nhất định.

“Đoàn xã thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, các buổi tọa đàm, như “Vững bước theo Đảng”, “Tiếp bước cha anh”, “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”... để tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, Nhà nước đến ĐVTN, lan tỏa năng lượng tích cực” - anh Công nói.

Phát huy lực lượng nòng cốt

Lần lượt các CLB Lý luận trẻ, Đảng viên trẻ được thành lập, tập hợp cán bộ đoàn, ĐVTN có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị nhằm góp sức và nhiệt huyết của tuổi trẻ vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Anh Đinh Quang Vĩnh - Bí thư Thị đoàn, Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ thị xã Điện Bàn cho hay, thành lập vào tháng 3/2018, CLB đã tổ chức 25 đợt sinh hoạt định kỳ hằng quý và 5 hoạt động chuyên đề, như “Tuổi trẻ sắt son niềm tin theo Đảng”, “Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”…

Mỗi đợt sinh hoạt, các thành viên, cán bộ đoàn chủ chốt cơ sở nhận diện thực trạng trong đời sống xã hội có gắn bó, liên quan mật thiết với thanh thiếu nhi để đưa ra các hình thức giáo dục chính trị tư tưởng phù hợp.

Đồng thời thường xuyên hướng dẫn tuyên truyền viên, cán bộ đoàn nhận diện các luồng thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

“Thời gian qua, các hoạt động đấu tranh được thực hiện liên tục, kịp thời, góp phần mang lại hiệu quả tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ chính trị. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò của thanh niên - những chiến sĩ trên không gian mạng - về ý nghĩa, sự cần thiết của công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay” - anh Vĩnh nói.

Tỉnh Quảng Nam có hơn 288 nghìn thanh niên, chiếm xấp xỉ 1/5 dân số toàn tỉnh, trong đó có hơn 90% thanh niên thường xuyên sử dụng các nền tảng trên không gian mạng để tiếp nhận, chia sẻ thông tin hằng ngày, hằng giờ.

Tỉnh đoàn phối hợp với Công an tỉnh tổ chức diễn đàn Tuổi trẻ Quảng Nam tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Ảnh: P.V

Chị Phạm Thị Thanh - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam cho biết, để chủ động tham gia các mặt trận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tỉnh đoàn đã thành lập Ban chỉ đạo 35, xây dựng fanpage “Tuổi trẻ Quảng Nam” và chỉ đạo xây dựng hệ thống fanpage của tổ chức đoàn từ tỉnh đến cơ sở; tạo sự kết nối thông tin thông suốt nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng dư luận trong thanh thiếu nhi.

Song song với đó, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và 25 CLB Lý luận trẻ được tổ chức đoàn các cấp thành lập năm 2019 đã duy trì hoạt động hiệu quả, nắm bắt diễn biến tư tưởng và định hướng dư luận xã hội của thanh thiếu niên.

Công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống được phát huy hiệu quả gắn với cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt - mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội. Mỗi tháng website Tỉnh đoàn có gần 300 nghìn lượt xem; fanpage “Tuổi trẻ Quảng Nam” có gần 25 nghìn người theo dõi, số lần tiếp cận hơn 200 nghìn lượt/tháng, hơn 50 nghìn lượt tương tác với bài viết.

“Đến nay chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” trên website Tỉnh đoàn đăng tải hơn 500 bài viết và thu hút lượng truy cập gần 3 triệu lượt/năm.

Tuổi trẻ Quảng Nam luôn gương mẫu đi đầu, thường xuyên trau dồi khả năng tri thức, khoa học với phương châm “nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan tỏa rộng” để tiếp tục tham gia, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” - chị Thanh chia sẻ.

Ông Phan Công Vỹ - Bí thư Huyện ủy Thăng Bình: “Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho đoàn viên thanh niên” Để xây dựng thế hệ thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên”, Thăng Bình luôn chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, xem đây là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, quan trọng. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện đã tập trung nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo nhiều giải pháp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho ĐVTN. Các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước được triển khai linh hoạt thông qua hội thi, sân khấu hóa, diễn đàn, nói chuyện truyền thống, giao lưu tiếp lửa giữa các thế hệ... Các CLB Tuổi trẻ với tinh thần thép, CLB Lý luận trẻ được thành lập, duy trì sinh hoạt thường xuyên, nhằm giáo dục ĐVTN nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, định hướng ĐVTN thể hiện chính kiến, phản bác lại quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bài cuối: Lan tỏa thông tin tích cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu