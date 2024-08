Xã hội Tiếp tục xảy ra động đất ở Kon Plông, người dân Bắc Trà My cảm nhận được rung lắc (QNO) - Từ ngày 8 đến sáng nay 9/8, tiếp tục xảy ra 6 trận động đất ở huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum).

Bản đồ tâm chấn trận động đất mạnh 4,2 độ richter ở Kon Plông khuya ngày 8/8. Nguồn: Viện Vật lý địa cầu

Riêng trận động đất lúc 22 giờ 30 phút 5 giây khuya ngày 8/8, tại vị trí có tọa độ 14,849 độ vĩ Bắc - 108,266 độ kinh Đông có cường độ 4,2 độ richter. Nhiều người dân ở thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My) bị thức giấc do nghe tiếng nổ lớn và nhà cửa rung lắc mạnh bởi trận động đất này.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu Việt Nam ghi nhận độ sâu chấn tiêu trận động đất trên chỉ khoảng 8,2km, đánh giá cấp độ rủi ro là cấp 0.

Liên quan đến thống kê thiệt hại do tác động của các trận động đất ở huyện Kon Plông từ ngày 28/7/2024, hôm nay (9/8) là hạn chót các địa phương, cơ quan, đơn vị tại Bắc Trà My gửi báo cáo về huyện.

Theo thông tin ban đầu từ Phòng NN&PTNT Bắc Trà My (cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện), thị trấn Trà My có 3 nhà dân tại tổ Đồng Trường bị nứt tường nhà; các địa phương còn lại nhà ở của người dân có bị nứt nhưng không đáng kể. Hai hồ chứa Nước Rin (Trà Giáp), Dương Hòa (Trà Sơn) do xã quản lý không bị ảnh hưởng.