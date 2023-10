Bắt đối tượng truy nã sau 15 năm lẩn trốn

(QNO) - Công an xã Trà Tập (Nam Trà My) vừa phối hợp xác minh, bắt giữ đối tượng truy nã sau 15 năm lẩn trốn.

Đối tượng Nguyễn Quốc Vương. Ảnh: T.PHƯƠNG

Thực hiện chỉ đạo của Công an huyện Nam Trà My về việc kiểm tra cư trú công dân trên địa bàn, Công an xã Trà Tập phát hiện đối tượng Nguyễn Quốc Vương (SN 1987) có nhiều nghi vấn về quá trình sinh sống, làm việc tại địa phương.

Công an xã Trà Tập tập trung xác minh và biết được Nguyễn Quốc Vương có thời gian sinh sống tại xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Qua làm việc với Công an huyện Lâm Hà xác định Nguyễn Quốc Vương là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Hà truy nã về hành vi cố ý gây thương tích vào ngày 15/12/2008.

Ngày 13/10/2023, Công an xã Trà Tập phối hợp Công an huyện Nam Trà My bắt giữ Nguyễn Quốc Vương và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Hà theo quy định.