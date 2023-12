Bắt giữ đối tượng trộm tiền của tiểu thương ở chợ Đàng

Điều tra, làm rõ đối tượng trộm cửa hàng điện thoại

T.CÔNG - T.PHƯƠNG | 01/12/2023 - 15:12

(QNO) - Ngày 1/12, Công an thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My) cho hay đang củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Trà My xử lý vụ trộm cắp xảy ra tại tiệm điện thoại trên địa bàn.