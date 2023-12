Công an Duy Xuyên tìm bị hại vụ lừa đảo bán xe máy qua mạng xã hội

(QNO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên phát thông báo tìm người bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức rao bán xe máy qua mạng xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06 ngày 26/9/2023 của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam, thời gian từ tháng 3 - 9/2023.

Phương thức, thủ đoạn lừa đảo như sau: Ban đầu các đối tượng lập trang fanpage Facebook tên “Chuyên xe máy nhập khẩu - Trần Quốc”, đính kèm số điện thoại liên lạc 0702.304043 đăng ký tài khoản Zalo tên “Trần Văn Quốc” và tài khoản Zalo “Nguyễn Trần Nhật Tân” đính kèm số điện thoại liên lạc 0899.996150 để đăng tải, đưa thông tin giả về bán nhiều chủng loại xe máy khác nhau với giá bán thấp hơn giá thị trường. Sau đó chạy quảng cáo trên mạng xã hội để tìm kiếm, tiếp cận người mua.

Khi có người mua xe liên hệ, các đối tượng yêu cầu kết bạn với các tài khoản Zalo nêu trên để được tư vấn kỹ hơn. Khi thỏa thuận xong với người mua về loại xe, giá tiền, các đối tượng tiếp tục yêu cầu người mua xe đặt cọc tiền mua xe (số tiền cọc tùy theo giá trị của từng loại xe) và gửi giấy tờ tùy thân để làm giấy đăng ký xe.

Tiền đặt cọc được yêu cầu chuyển vào tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 1036009080 tên Nguyễn Trường Sơn hoặc tài khoản Ngân hàng MB Bank số 9704229207936394612 tên Nguyễn Văn Huân. Khi người mua xe gửi hóa đơn tài khoản ngân hàng chuyển tiền cọc thành công sẽ được hẹn thời gian giao xe.

Đến thời gian giao xe, trước 5-10 phút các đối tượng sẽ gọi điện thoại yêu cầu người mua xe chuyển hết số tiền còn lại vào các tài khoản ngân hàng đã được cung cấp khi đặt tiền cọc. Khi nhận đủ tiền các đối tượng sẽ cắt liên lạc với người mua xe.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên đề nghị cá nhân bị hại trong vụ án trên liên hệ cán bộ Nguyễn Viết Cường thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Duy Xuyên, số điện thoại: 0348.153914 để được hướng dẫn làm thủ tục và giải quyết.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có ai đến báo cáo về vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên sẽ kết thúc vụ án theo quy định của pháp luật.