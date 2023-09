Gây thương tích cho em vợ cũ, người đàn ông lãnh 5 năm tù

(QNO) - Sáng 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Thành An (SN 1984, phường Cửa Đại, TP.Hội An) 5 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Võ Thành An tại phiên tòa. Ảnh: P.L

Theo cáo trạng, Võ Thành An và chị P.T.B.N. (SN 1990, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) kết hôn và có hai con gái chung. Do cuộc sống hôn nhân không hòa thuận nên An và chị N. ly hôn, hai con ở với mẹ.

Chiều 17/7/2022, An đến nhà chị N. chở con gái nhỏ đi chơi, lúc này có anh P.C.H. (SN 1992, em ruột chị N.) ở nhà. Do có mâu thuẫn từ trước nên anh H. và An thách thức đánh nhau.

Sau đó, H. cầm đoạn dây xích đánh trúng mặt và tay An gây thương tích 4%. Bực tức, An rút con dao trong túi quần đâm một nhát vào vùng ngực anh H. gây thương tích 54%.