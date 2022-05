Hai du khách Anh tử vong sau tai nạn giao thông

(QNO) - Chiều nay 16.5, Công an TP.Hội An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 du khách nước ngoài thiệt mạng.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: C.Đ

Theo đó, lúc 3 giờ 40 sáng cùng ngày, tại đường Hùng Vương (phường Thanh Hà, Hội An), nam du khách Denver Christopher Marcus (SN 1997) và chị Thowpson Peth May (SN 1998, cùng quốc tịch Anh) điều khiển xe máy lưu thông theo hướng Hội An - Điện Bàn thì bất ngờ tông vào trụ điện bên đường. Vụ va chạm làm 2 du khách tử vong tại chỗ.

Vụ việc đã được Công an TP.Hội An chuyển công an tỉnh thụ lý. Qua xác minh, trước đó 2 du khách này đến Hội An du lịch.