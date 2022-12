Quế Sơn: Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt 86,79%

(QNO) - Năm 2022, Công an huyện Quế Sơn tiếp nhận và giải quyết 87/95 tin báo, tố giác tội phạm - vượt chỉ tiêu Giám đốc Công an tỉnh giao. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt 86,79% (46/53 vụ).

Trong năm, Công an huyện Quế Sơn lập biên bản vi phạm hành chính 1.366 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tạm giữ 312 phương tiện các loại, phạt tiền 984 triệu đồng. Tổ chức 86 đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với hơn 1.500 lượt người tham dự. Vận động thu hồi 20 súng tự chế, 6 dao tự chế, 1 súng bắn pháo, 12 viên đạn…

Công an huyện cũng thành lập mới 3 mô hình “Bản tin an ninh”, “Tổ tuần tra nhân dân”, “Móc khóa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và nhân rộng mô hình “Camera giám sát an ninh”. Cạnh đó, thu nhận 9.638 hồ sơ căn cước công dân, tạo 5.201 tài khoản định danh điện tử.