Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá cà phê ngày mai 13/3/2025 ở trong nước sẽ tăng nữa Giá cà phê ngày 13/3/2025 ở trong nước dự kiến tăng nhẹ 500-1.000 đồng/kg, nhờ nguồn cung hạn chế, nhưng lực bán chốt lời có thể kìm đà tăng.

Giá Cà Phê Trong Nước - Ngày 13/3/2025 Thị trường Trung bình (VNĐ/kg) Thay đổi Đắk Lắk 134,000 +2,700 Lâm Đồng 132,500 +2,000 Gia Lai 133,800 +2,500 Đắk Nông 134,000 +2,500 Cập nhật: 13/03/2025

Đơn vị: VNĐ/kg - Tỷ giá theo Vietcombank

Giá cà phê hôm nay 13/3/2025 ở trong nước tiếp tục tăng nhẹ tại các tỉnh Tây Nguyên. Đắk Lắk đạt 134.000 đồng/kg (tăng 2.700 đồng), Lâm Đồng 132.500 đồng/kg (tăng 2.000 đồng), Gia Lai 133.800 đồng/kg (tăng 2.500 đồng), Đắk Nông 134.000 đồng/kg (tăng 2.500 đồng). Xu hướng tăng giá được hỗ trợ bởi nhu cầu xuất khẩu ổn định, dù tỷ giá có thể ảnh hưởng nhẹ đến giá cả.

Giá cà phê Robusta London vẫn đang tăng

Giá Cà Phê Robusta London - Ngày 13/3/2025 Kỳ hạn Giá khớp (USD/tấn) Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa 05/25 5,552 +177 (3.29%) 5,587 5,375 34,910 5,389 07/25 5,513 +171 (3.20%) 5,550 5,341 26,577 5,358 09/25 5,446 +170 (3.22%) 5,483 5,276 6,016 5,308 11/25 5,347 +169 (3.26%) 5,377 5,198 3,155 5,209 Cập nhật: 13/03/2025

Giá cà phê Robusta London kỳ hạn ngày 13/3/2025 tăng mạnh trên tất cả các kỳ hạn 05/25, 07/25, 09/25, 11/25, với mức tăng từ 169-177 USD/tấn (3.20%-3.29%). Kỳ hạn 05/25 đạt 5,552 USD/tấn, cao nhất 5,587 USD/tấn, thấp nhất 5,375 USD/tấn, khối lượng giao dịch lớn nhất là 34,910. Các kỳ hạn khác cũng ghi nhận đà tăng tương tự, với khối lượng giao dịch giảm dần từ 26,577 (07/25) đến 3,155 (11/25). Sự tăng giá có thể phản ánh nhu cầu cao và lo ngại về nguồn cung, dù yếu tố thời tiết tại Brazil cần theo dõi thêm.

Giá cà phê Arabica New York ngày 13/3/2025 vẫn đang tăng

Giá Cà Phê Arabica New York - Ngày 13/3/2025 Kỳ hạn Giá khớp (US cent/lb) Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa 05/25 393.75 +9.75 (2.54%) 395.50 382.00 78,052 384.70 07/25 384.40 +9.70 (2.59%) 386.00 373.30 38,262 375.00 09/25 375.25 +9.60 (2.63%) 376.85 364.50 22,232 366.00 12/25 363.50 +9.35 (2.64%) 365.20 352.85 15,703 354.40 Cập nhật: 13/03/2025

Giá cà phê Arabica New York kỳ hạn ngày 13/3/2025 tăng mạnh trên tất cả các kỳ hạn, từ 9.35-9.75 US cent/lb (2.54%-2.64%). Kỳ hạn 05/25 đạt 393.75 US cent/lb, cao nhất 395.50, thấp nhất 382.00, với khối lượng giao dịch lớn nhất là 78,052. Các kỳ hạn 07/25, 09/25, 12/25 cũng tăng tương ứng, khối lượng giảm dần từ 38,262 đến 15,703. Xu hướng tăng có thể do nhu cầu tiêu thụ tăng và lo ngại về nguồn cung từ Brazil, cần theo dõi thêm diễn biến thời tiết.

Dự báo giá cà phê ngày mai 13/3/2025 sẽ còn tăng nữa

Dự báo giá cà phê ngày 13/3/2025 sẽ tăng nhẹ với biên độ hẹp do nhu cầu tiêu thụ tại châu Âu giảm khi giá cao. Tại Việt Nam, giá Robusta có thể dao động quanh 134.000-135.000 đồng/kg (tăng 500-1.000 đồng), trong khi Arabica New York và Robusta London có thể tăng thêm 5-10 US cent/lb (395-405 US cent/lb cho 05/25). Nguồn cung hạn chế hỗ trợ giá, nhưng lực bán chốt lời từ xuất khẩu có thể kìm hẹp đà tăng. Người trồng và doanh nghiệp cần theo dõi sát để điều chỉnh chiến lược.