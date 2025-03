Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá cà phê ngày mai 18/3/2025 sẽ tăng nhẹ Dự báo giá cà phê ngày 18/3/2025 tăng nhẹ, dao động 130.000 - 134.000 VND/kg, nhờ lượng hàng giữ lại và hỗ trợ từ tỷ giá USD, dù áp lực từ Brazil hiện hữu.

Cập nhật giá cà phê trong nước ngày 17/3/2025 mới nhất: Tăng nhẹ trong ngày

Thị trường Trung bình (VND/kg) Thay đổi Đắk Lắk 132,700 +700 Lâm Đồng 131,000 +1,000 Gia Lai 132,700 +900 Đắk Nông 133,000 +1,000 Gia tiêu 160,000 +1,000 USD/VND 25,300 -20

Giá cà phê trong nước ngày 17/3/2025 tại các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, và Đắk Nông ghi nhận xu hướng tăng nhẹ, với mức tăng từ 700 đến 1.000 VND/kg, lần lượt đạt 132.700, 131.000, 132.700, và 133.000 VND/kg. Sự tăng giá này phản ánh nhu cầu tiêu thụ ổn định và kỳ vọng về sản lượng cà phê vụ mới, dù nguồn cung hiện tại vẫn dồi dào.

Đặc biệt, giá tiêu tại khu vực cũng tăng 1.000 VND/kg, đạt 160.000 VND/kg, cho thấy sự phục hồi nhẹ trong thị trường gia vị. Tuy nhiên, tỷ giá USD/VND giảm 20 đồng xuống còn 25.300 VND, có thể tạo áp lực giảm giá khi xuất khẩu, do chi phí giao dịch quốc tế trở nên đắt đỏ hơn. Nhìn chung, giá cà phê và tiêu trong nước vẫn duy trì xu hướng tích cực, nhưng sự biến động của tỷ giá có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu trong thời gian tới.

Cập nhật giá cà phê thế giới ngày 17/3/2025 mới nhất

Giá cà phê Robusta London 17/3/2025 ghi nhận giảm nhẹ

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở 05/25 5,397 0 (0.00%) 5,527 -1 5,391 -137 0 5,527 5,528 32,465 07/25 5,377 0 (0.00%) 5,502 -4 5,372 -134 0 5,502 5,506 27,343 09/25 5,318 0 (0.00%) 5,435 -7 5,311 -131 0 5,435 5,442 6,871 11/25 5,225 0 (0.00%) 5,336 -7 5,218 -125 0 5,336 5,343 3,178

Giá cà phê Robusta kỳ hạn trên sàn London ngày 17/3/2025 cho thấy sự ổn định đáng chú ý với mức giá khớp không thay đổi (0.00%), dao động từ 5,225 USD/tấn (kỳ hạn 11/25) đến 5,397 USD/tấn (kỳ hạn 05/25). Tuy nhiên, các mức cao nhất và thấp nhất ghi nhận sự giảm nhẹ so với hôm trước, với biên độ giảm từ 1 đến 7 USD ở mức cao nhất và từ 125 đến 137 USD ở mức thấp nhất, phản ánh sự biến động nội tại trong phiên giao dịch. Khối lượng giao dịch hiện tại bằng 0, nhưng hợp đồng mở (open interest) vẫn cao, đặc biệt ở kỳ hạn 05/25 với 32,465 hợp đồng, cho thấy sự quan tâm dài hạn của nhà đầu tư.

So với giá hôm trước (dao động 5,343 - 5,528 USD/tấn), giá hiện tại thấp hơn, có thể do áp lực bán hoặc điều chỉnh sau đợt tăng mạnh trước đó. Điều này cũng phù hợp với xu hướng thị trường cà phê Robusta gần đây, nơi giá từng đạt đỉnh kỷ lục và giờ đang trong giai đoạn củng cố, có thể chịu ảnh hưởng từ nguồn cung ổn định tại Việt Nam và Brazil, cũng như kỳ vọng về nhu cầu tiêu thụ toàn cầu.

Giá cà phê Arabica New York ngày 17/3/2025 duy trì ổn định

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở 05/25 377.20 0.00 (0.00%) 386.00 +0.30 373.25 -12.45 0 385.50 385.70 76,441 07/25 370.90 0.00 (0.00%) 380.00 +1.35 367.25 -11.40 0 380.00 378.65 40,525 09/25 363.95 0.00 (0.00%) 371.95 +0.75 360.75 -10.45 0 371.95 371.20 23,880 12/25 353.85 0.00 (0.00%) 361.30 +1.40 350.75 -9.15 0 361.30 359.90 15,279

Giá cà phê Arabica kỳ hạn trên sàn New York ngày 17/3/2025 duy trì sự ổn định với mức giá khớp không thay đổi (0.00%), dao động từ 353.85 USD/tấn (kỳ hạn 12/25) đến 377.20 USD/tấn (kỳ hạn 05/25). Tuy nhiên, thị trường cho thấy biến động nội tại, với mức cao nhất tăng nhẹ từ 0.30 đến 1.40 USD so với hôm trước, trong khi mức thấp nhất giảm đáng kể từ 9.15 đến 12.45 USD, phản ánh áp lực bán ra trong phiên. Khối lượng giao dịch hiện tại bằng 0, nhưng hợp đồng mở vẫn cao, đặc biệt ở kỳ hạn 05/25 với 76,441 hợp đồng, cho thấy sự quan tâm lâu dài của nhà đầu tư.

So với giá hôm trước (dao động 359.90 - 385.70 USD/tấn), giá hiện tại có xu hướng giảm nhẹ, có thể do nguồn cung ổn định từ Brazil và Colombia, cùng với nhu cầu tiêu thụ toàn cầu chưa có đột biến. Sự biến động này cũng có thể liên quan đến kỳ vọng về điều kiện thời tiết tại các vùng trồng cà phê chính, khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong ngắn hạn.

Dự báo giá cà phê ngày mai 18/3/2025 tăng nhẹ

Thị trường cà phê ngày 18/3/2025 được dự báo sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các yếu tố cung - cầu trong nước và diễn biến giá trên sàn quốc tế. Tại Việt Nam, giá cà phê trong nước có khả năng tăng nhẹ nhờ lượng hàng vẫn đang được giữ lại, chưa đẩy mạnh ra thị trường, đặc biệt là cà phê Robusta từ các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, và Đắk Nông. Dữ liệu ngày 17/3 cho thấy giá trong nước đã tăng từ 700 - 1.000 VND/kg, đạt 131.000 - 133.000 VND/kg, và xu hướng này có thể kéo dài. Tuy nhiên, mức tăng có thể bị hạn chế do các nhà rang xay và nhập khẩu quốc tế đang thận trọng trước sự ổn định của giá Robusta trên sàn London (5,225 - 5,397 USD/tấn, không đổi) và áp lực từ nguồn cung dồi dào tại Brazil đối với Arabica. Đồng USD giảm nhẹ (25.300 VND, giảm 20 đồng) cũng có thể hỗ trợ giá cà phê xuất khẩu, nhưng không đủ mạnh để tạo đột phá.

Đối với cà phê Arabica, giá trên sàn New York (353.85 - 377.20 USD/tấn) khó bứt phá mạnh do nguồn cung ổn định từ Brazil, trong khi Robusta có thể duy trì đà tăng nhẹ nếu Việt Nam tiếp tục kiểm soát lượng hàng xuất khẩu. Dự báo giá cà phê trong nước ngày 18/3/2025 sẽ dao động trong khoảng 130.000 - 134.000 VND/kg, với Đắk Nông có thể dẫn đầu ở mức 133.500 - 134.000 VND/kg nhờ tâm lý giữ hàng của nông dân. Trên thị trường quốc tế, giá Robusta London có thể dao động từ 5,200 - 5,400 USD/tấn, còn Arabica New York dao động từ 350 - 380 USD/tấn, với biến động nhỏ tùy thuộc vào thông tin thời tiết tại Brazil. Nhà đầu tư và nông dân cần theo dõi sát sao diễn biến giá thế giới và tỷ giá USD/VND để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp trong bối cảnh thị trường đang có dấu hiệu ổn định.