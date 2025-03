Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá cà phê ngày mai 28/3/2025 có tín hiệu lạc quan Giá cà phê ngày mai 28/3/2025 dự báo tăng nhẹ 500-1.000 đồng/kg, đạt 119.000-120.500 đồng/kg, nhờ tín hiệu phục hồi từ thị trường quốc tế.

Cập nhật giá cà phê trong nước ngày 27/3/2025

Thị trường Trung bình (VNĐ/kg) Thay đổi (VNĐ/kg) Giá cà phê trong nước Đắk Lắk -2,000 Lâm Đồng -2,000 Gia Lai -2,000 Đắk Nông -2,000 Giá tiêu 159,000 0 USD/VND 25,390 -20 Đơn vị tính: VNĐ/kg - Tỷ giá theo Vietcombank

Giá cà phê ngày 27/3/2025 ở trong nước cho thấy một xu hướng giảm đồng đều tại các thị trường trọng điểm ở Tây Nguyên, bao gồm Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Nông, với mức giảm trung bình 2,000 VNĐ/kg so với kỳ trước. Mức giảm này, dù không quá lớn, có thể phản ánh áp lực từ nguồn cung tăng hoặc nhu cầu thị trường quốc tế chững lại, đặc biệt khi giá vàng thế giới đang tăng mạnh (vượt 3.000 USD/ounce), khiến nhà đầu tư chuyển hướng sang các tài sản an toàn khác.

Trong khi đó, giá tiêu duy trì ổn định ở mức 159,000 VNĐ/kg, không thay đổi, cho thấy thị trường hồ tiêu đang trong giai đoạn cân bằng cung cầu, có thể do sản lượng và nhu cầu tiêu thụ toàn cầu không có biến động đáng kể. Tỷ giá USD/VND giảm nhẹ 20 đồng, xuống 25,390, theo Vietcombank, có thể ảnh hưởng đến giá trị xuất khẩu cà phê và tiêu, vốn phụ thuộc nhiều vào thị trường quốc tế.

Nhìn chung, diễn biến này cho thấy sự phân hóa giữa các mặt hàng nông sản, với cà phê chịu áp lực giảm giá trong khi tiêu giữ vững phong độ, trong bối cảnh tỷ giá có xu hướng hạ nhiệt nhẹ vào ngày 27/03/2025.

Cập nhật giá cà phê thế giới ngày 27/3/2025 mới nhất

Giá cà phê Robusta London 27/3/2025

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở 05/25 5,437 -154-2.75% 5,600 +9 5,431 -160 9,281 5,581 5,591 31,652 07/25 5,443 -136-2.44% 5,585 +6 5,436 -143 9,366 5,579 5,579 27,490 09/25 5,407 -126-2.28% 5,544 +11 5,401 -132 2,639 5,533 5,533 8,653 11/25 5,324 -123-2.26% 5,446 -1 5,320 -127 340 5,446 5,447 4,155

Giá cà phê Robusta giao dịch trên sàn London cho các kỳ hạn từ tháng 05/25 đến 11/25 cho thấy một xu hướng giảm giá đáng kể trong phiên giao dịch gần nhất. Giá khớp của kỳ hạn 05/25 giảm mạnh nhất, xuống còn 5,437 USD/tấn, giảm 154 USD/tấn (-2.75%), với mức cao nhất đạt 5,600 USD/tấn (tăng 9 USD) và thấp nhất 5,431 USD/tấn (giảm 160 USD), đi kèm khối lượng giao dịch khá lớn 9,281 hợp đồng và số hợp đồng mở 31,652.

Kỳ hạn 07/25 cũng giảm 136 USD/tấn (-2.44%) xuống 5,443 USD/tấn, với khối lượng giao dịch 9,366 hợp đồng, mức cao nhất 5,585 USD/tấn (tăng 6 USD) và thấp nhất 5,436 USD/tấn (giảm 143 USD). Các kỳ hạn xa hơn như 09/25 và 11/25 lần lượt giảm 126 USD/tấn (-2.28%) xuống 5,407 USD/tấn và 123 USD/tấn (-2.26%) xuống 5,324 USD/tấn, với khối lượng giao dịch giảm dần (2,639 và 340 hợp đồng), cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư tập trung chủ yếu vào các kỳ hạn gần.

Xu hướng giảm này có thể liên quan đến áp lực từ nguồn cung toàn cầu tăng hoặc nhu cầu tiêu thụ cà phê Robusta chững lại, trong khi mức biến động giá cao nhất - thấp nhất trong ngày cho thấy thị trường đang chịu ảnh hưởng từ tâm lý bán tháo. Diễn biến này tương đồng với giá cà phê trong nước giảm 2,000 VNĐ/kg, củng cố mối liên hệ chặt chẽ giữa thị trường quốc tế và nội địa vào ngày 27/03/2025.

Giá cà phê Arabica New York ngày 27/3/2025

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở 05/25 392.00 -6.55-1.64% 405.40 +6.85 388.55 -10.00 14,383 400.00 398.55 71,628 07/25 386.15 -6.50-1.66% 398.55 +5.90 382.90 -9.75 10,664 393.70 392.65 46,007 09/25 380.50 -5.95-1.54% 392.00 +5.55 377.70 -8.75 5,542 385.30 386.45 28,585 12/25 372.30 -5.10-1.35% 382.70 +5.30 370.00 -7.40 3,768 378.10 377.40 16,575

Giá cà phê Arabica giao dịch trên sàn New York cho các kỳ hạn từ tháng 05/25 đến 12/25 cho thấy xu hướng giảm giá đồng đều trong phiên giao dịch gần nhất. Giá khớp kỳ hạn 05/25 giảm 6.55 US cents/lb (-1.64%) xuống 392.00 US cents/lb, với mức cao nhất đạt 405.40 US cents/lb (tăng 6.85) và thấp nhất 388.55 US cents/lb (giảm 10.00), đi kèm khối lượng giao dịch lớn 14,383 hợp đồng và số hợp đồng mở 71,628.

Kỳ hạn 07/25 ghi nhận mức giảm mạnh nhất về tỷ lệ, xuống 386.15 US cents/lb, giảm 6.50 US cents/lb (-1.66%), với mức cao nhất 398.55 US cents/lb (tăng 5.90) và thấp nhất 382.90 US cents/lb (giảm 9.75), khối lượng giao dịch 10,664 hợp đồng. Các kỳ hạn xa hơn như 09/25 và 12/25 lần lượt giảm 5.95 US cents/lb (-1.54%) xuống 380.50 US cents/lb và 5.10 US cents/lb (-1.35%) xuống 372.30 US cents/lb, với khối lượng giao dịch giảm dần (5,542 và 3,768 hợp đồng), cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư tập trung vào các kỳ hạn gần hơn.

Xu hướng giảm này, dù nhẹ hơn so với cà phê Robusta London (giảm 2.26% - 2.75%), có thể xuất phát từ áp lực nguồn cung hoặc nhu cầu tiêu thụ cà phê Arabica toàn cầu suy yếu. Biến động giá trong ngày, với mức cao nhất tăng nhẹ nhưng mức thấp nhất giảm sâu, cho thấy thị trường đang chịu áp lực bán ra đáng kể vào ngày 27/03/2025, đồng thời phản ánh sự tương đồng với xu hướng giảm giá cà phê trong nước (2,000 VNĐ/kg).

Dự báo giá cà phê ngày mai 28/3/2025 có tín hiệu lạc quan

Dự báo giá cà phê ngày 28/3/2025 tại thị trường trong nước dự kiến sẽ tăng nhẹ, dao động trong khoảng 119.000 - 120.500 đồng/kg, dựa trên xu hướng giá cà phê thế giới và tình hình cung cầu nội địa. Cụ thể, tại các tỉnh trọng điểm Tây Nguyên như Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, giá cà phê có thể đạt mức 120.500 đồng/kg, tăng khoảng 500 - 1.000 đồng/kg so với ngày 27/3/2025, nhờ ảnh hưởng từ giá Robusta trên sàn London (hiện tại kỳ hạn 05/25 giảm xuống 5,437 USD/tấn nhưng có dấu hiệu phục hồi).

Tại Lâm Đồng, giá cà phê dự kiến dao động quanh 119.000 đồng/kg, tăng nhẹ 500 đồng/kg do nhu cầu thu mua ổn định. Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta kỳ hạn 05/25 có thể giao động quanh mức 5,450 - 5,500 USD/tấn, trong khi giá Arabica kỳ hạn 05/25 tại New York dự kiến duy trì trong khoảng 390 - 395 US cents/lb, chịu ảnh hưởng từ biến động thời tiết tại Brazil và nhu cầu tiêu thụ toàn cầu.

Xu hướng tăng này được hỗ trợ bởi lo ngại về nguồn cung khan hiếm từ Việt Nam và Brazil, dù áp lực bán ra từ các kỳ hạn gần có thể khiến giá biến động nhẹ trong ngày 28/3/2025.