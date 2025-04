Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá cà phê ngày mai 5/4/2025 vẫn chịu áp lực giảm Giá cà phê 5/4/2025 dự báo tiếp tục giảm do thuế nhập khẩu từ Mỹ và tâm lý chốt lời, dù xuất khẩu Việt Nam vẫn khả quan với mục tiêu 8 tỷ USD.

Cập nhật giá cà phê trong nước ngày 4/4/2025

Thị trường Trung bình Thay đổi Đắk Lắk 131,000 -2,500 Lâm Đồng 130,200 -2,300 Gia Lai 131,000 -2,500 Đắk Nông 131,200 -2,400 Giá tiêu 152,000 -5,000 USD/VND 25,600 +60

Theo thông tin từ Giacaphe.com, vào lúc 18 giờ hôm nay 4/4/2025, giá cà phê khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm so với phiên trước đó, với mức giảm dao động từ 2.300 đến 2.500 đồng/kg, tùy từng địa phương. Hiện giá thu mua trung bình ở mức 131.100 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk đạt 131.000 đồng/kg, trong khi tại Lâm Đồng giá thấp hơn một chút, ở mức 130.200 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê cũng ghi nhận ở mức 131.000 đồng/kg, còn tại Đắk Nông, giá cà phê hôm nay là 131.200 đồng/kg. Giá cà phê trong nước mà Giacaphe.com niêm yết mỗi ngày được tính toán dựa trên giá của hai sàn cà phê thế giới, kết hợp với việc khảo sát liên tục từ các doanh nghiệp và đại lý thu mua tại các vùng trồng cà phê trọng điểm trên cả nước.

Cập nhật giá cà phê thế giới ngày 4/4/2025 mới nhất

Giá cà phê Robusta London 4/4/2025

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở 05/25 5,371 ▲5 +5 (+0.09%) 5,398 ▲32 5,245 ▼121 6,003 5,301 5,366 21,950 07/25 5,388 ▼12 -12 (-0.22%) 5,411 ▲11 5,267 ▼133 9,406 5,350 5,400 33,811 09/25 5,327 ▼43 -43 (-0.80%) 5,352 ▼18 5,224 ▼146 4,230 5,287 5,370 12,653 11/25 5,231 ▼61 -61 (-1.15%) 5,264 ▼28 5,146 ▼146 849 5,211 5,292 5,297 Cập nhật: 04/04/2025

Theo thông tin từ sàn giao dịch London, vào lúc 18 giờ hôm nay 4/4/2025, giá cà phê Robusta biến động trái chiều giữa các kỳ hạn. Cụ thể, giá cà phê kỳ hạn giao tháng 5/2025 tăng nhẹ 5 USD, đạt mức 5.371 USD/tấn, trong khi kỳ hạn giao tháng 7/2025 lại giảm 12 USD, xuống còn 5.388 USD/tấn. Tương tự, kỳ hạn giao tháng 9/2025 giảm mạnh hơn với mức giảm 43 USD, còn 5.327 USD/tấn, và kỳ hạn giao tháng 11/2025 giảm nhiều nhất, mất 61 USD, xuống mức 5.231 USD/tấn. Nhìn chung, giá cà phê Robusta trên sàn London hôm nay có xu hướng giảm ở các kỳ hạn xa, với mức giảm từ 12 đến 61 USD/tấn, tùy từng kỳ hạn. Giá cà phê quốc tế mà sàn London niêm yết mỗi ngày được tính toán dựa trên các giao dịch toàn cầu, phản ánh xu hướng cung cầu và tâm lý thị trường trên thế giới.

Giá cà phê Arabica New York ngày 4/4/2025

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở 05/25 385.25 ▼3.60 -3.60 (-0.93%) 391.00 ▲2.15 376.90 ▼11.95 16,445 386.40 388.85 59,521 07/25 381.75 ▼3.65 -3.65 (-0.95%) 387.00 ▲1.60 373.40 ▼12.00 13,737 383.15 385.40 52,903 09/25 377.00 ▼3.80 -3.80 (-1.00%) 381.35 ▲0.55 368.40 ▼12.40 6,005 379.50 380.80 30,887 12/25 369.95 ▼3.90 -3.90 (-1.04%) 373.60 ▼0.25 361.55 ▼12.30 3,117 371.85 373.85 18,610 Cập nhật: 04/04/2025

Theo thông tin từ sàn giao dịch New York, vào lúc 18 giờ hôm nay 4/4/2025, giá cà phê Arabica giảm đều trên tất cả các kỳ hạn so với phiên trước đó. Cụ thể, giá cà phê kỳ hạn giao tháng 5/2025 giảm 3,60 USD, xuống mức 385,25 USD/tấn, trong khi kỳ hạn giao tháng 7/2025 giảm 3,65 USD, còn 381,75 USD/tấn. Tương tự, kỳ hạn giao tháng 9/2025 giảm 3,80 USD, đạt 377,00 USD/tấn, và kỳ hạn giao tháng 12/2025 giảm mạnh nhất với 3,90 USD, xuống mức 369,95 USD/tấn. Nhìn chung, giá cà phê Arabica trên sàn New York hôm nay có xu hướng giảm, với mức giảm dao động từ 3,60 đến 3,90 USD/tấn, tùy từng kỳ hạn. Giá cà phê quốc tế mà sàn New York niêm yết mỗi ngày được tính toán dựa trên các giao dịch toàn cầu, phản ánh xu hướng cung cầu và tâm lý thị trường trên thế giới.

Tin tức, dự báo giá cà phê ngày mai 5/4/2025 vẫn sẽ chịu áp lực giảm

Hôm nay, thị trường cà phê thế giới đang xáo trộn, và các chuyên gia dự đoán giá cà phê 5/4/2025 có thể giảm mạnh. Lý do chính là vì Mỹ vừa áp thuế nhập khẩu mới lên cà phê từ các nước lớn như Brazil và Colombia – hai nơi sản xuất cà phê hàng đầu thế giới. Cụ thể, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố các mức thuế này từ ngày 2/4, khiến giá cà phê thế giới chịu áp lực giảm. Nói đơn giản, thuế cao làm cà phê nhập vào Mỹ đắt hơn, nên nhiều người mua ít đi, kéo giá xuống.

Không chỉ vậy, Việt Nam – nước sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới – cũng bị ảnh hưởng nặng. Mỹ áp thuế tới 46% lên hàng xuất khẩu từ Việt Nam, làm cà phê Robusta khó bán ra nước ngoài hơn. Điều này có thể khiến lượng cà phê trên thị trường thế giới ít đi, nhưng giá lại không tăng mà giảm, vì người mua đang lo lắng và không dám mua nhiều. Ở trong nước, giá cà phê hiện tại khá ổn, nhưng các chuyên gia nói rằng nếu giá thế giới tiếp tục giảm, giá cà phê Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng trong vài ngày tới. Hơn nữa, thời tiết và tâm lý của những người mua bán lớn cũng có thể làm giá cà phê lên xuống thất thường.

Trước đó, giá cà phê từng tăng mạnh, nhưng giờ nhiều người đang bán ra để lấy lời, khiến giá giảm sâu. Ngoài ra, nếu thời tiết ở Brazil – một nước sản xuất cà phê lớn khác – tốt lên, lượng cà phê họ thu hoạch sẽ nhiều hơn, làm giá càng khó tăng. Dù vậy, vẫn có tin vui cho Việt Nam. Xuất khẩu cà phê trong 3 tháng đầu năm 2025 đã đạt 2,8 tỷ USD, và nếu giá cà phê giữ được ở mức 5.500 đến 6.000 USD/tấn, cả năm nay Việt Nam có thể thu về tới 8 tỷ USD từ cà phê.

Tóm lại, giá cà phê 5/4/2025 có thể giảm do ảnh hưởng từ thuế của Mỹ và tâm lý thị trường. Nếu bạn đang quan tâm đến cà phê, hãy theo dõi thêm tin tức, vì giá có thể thay đổi nhanh như thời tiết vậy!