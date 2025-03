Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá cà phê ngày mai 6/3/2025: Đà tăng có thể chững lại Dự báo giá cà phê ngày mai 6/3/2025: Giá cà phê tại Tây Nguyên, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, cùng cà phê Robusta và Arabica có thể chững lại đà tăng.

Cập nhật giá cà phê thế giới ngày 5/3/2025 mới nhất: Xu hướng giảm dần nhưng vẫn ổn

Giá cà phê Robusta London

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HD mở 05/25 5,645 +159

2.90% 5,660

+164 5,434

-52 7,468 5,464 5,486 40,120 07/25 5,599 +155

2.85% 5,603

+159 5,393

-51 4,080 5,428 5,444 23,816 09/25 5,523 +144

2.68% 5,528

+149 5,333

-46 1,411 5,365 5,379 5,346 11/25 5,424 +142

2.69% 5,427

+145 5,258

-24 152 5,258 5,282 3,143

Đơn vị tiền tệ: USD/tấn. Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Bảng giá cà phê Robusta London từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2025 cho thấy xu hướng giảm giá ổn định, với giá trung bình giảm từ 5,645 USD/tấn xuống còn 5,424 USD/tấn, tương ứng với mức giảm khoảng 2-3% mỗi kỳ. Biên độ dao động giá (giá cao nhất và thấp nhất) cũng thu hẹp dần, từ 226 USD/tấn ở tháng 5 xuống 169 USD/tấn ở tháng 11, phản ánh sự ổn định hơn của thị trường. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch và số lượng hợp đồng mở giảm mạnh, từ 7,468 và 40,120 lần lượt xuống còn 152 và 3,143, cho thấy sự suy giảm đáng kể về hoạt động giao dịch và niềm tin của nhà đầu tư. Giá mở cửa, đóng cửa, và trung bình đều giảm dần qua các tháng, nhưng không có biến động đột biến, thể hiện thị trường cà phê Robusta London duy trì sự ổn định dù có xu hướng giảm giá rõ rệt, có thể do các yếu tố cung-cầu hoặc biến động kinh tế toàn cầu ảnh hưởng.

Giá cà phê Arabica New York

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HD mở 05/25 398.40 +11.75

3.04% 401.55

+14.90 385.60

-1.05 0 389.85 386.65 80,343 07/25 387.70 +9.50

2.51% 390.70

+12.50 376.60

-1.60 0 380.25 378.20 35,562 09/25 377.55 +8.15

2.21% 380.50

+11.10 368.10

-1.30 0 371.65 369.40 20,914 12/25 365.75 +8.00

2.24% 368.60

+10.85 356.30

-1.45 0 360.00 357.75 15,731

Đơn vị tiền tệ: USD cent/lb; 1 lb ~ 0.45kg. Đơn vị giao dịch: lot ~ 17 tấn.

Bảng giá cà phê Arabica New York từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2025 cho thấy xu hướng giảm giá ổn định, từ 398.40 USD cent/lib xuống 365.75 USD cent/lib, với mức tăng nhẹ hàng tháng (2-3%) nhưng giá trung bình vẫn giảm dần. Biên độ dao động giá (cao nhất - thấp nhất) thu hẹp từ 14.95 (05/25) xuống 12.30 (12/25), phản ánh sự ổn định hơn của thị trường. Khối lượng giao dịch bằng 0 qua các tháng, trong khi số lượng hợp đồng mở giảm mạnh từ 80,343 xuống 15,731, cho thấy sự suy giảm hoạt động giao dịch và sự quan tâm của nhà đầu tư. Giá mở cửa, đóng cửa, và hôm trước cũng giảm dần, nhưng không có biến động đột biến, thể hiện thị trường Arabica New York duy trì sự ổn định dù có xu hướng giảm giá.

Cập nhật giá cà phê trong nước ngày 5/3/2025 mới nhất: Tăng nhẹ nhưng ổn định

Thị trường Trung bình (VND/kg) Thay đổi (VND/kg) Đắk Lắk 135,000 +2,000 Lâm Đồng 133,700 +2,700 Gia Lai 134,800 +2,000 Đắk Nông 135,000 +2,000 Gia tĩnh 161,000 +2,000 Tỷ giá USD/VND 25,330 -60

Ghi chú: Đơn vị tiền tệ: VND/kg (theo giá Vietcombank).

Bảng giá cà phê ngày 05/03/2025 cho thấy giá cà phê trong nước và tỷ giá USD/VND có xu hướng tăng nhẹ, nhưng với một số điểm đáng chú ý. Giá cà phê trung bình trên thị trường trong nước đạt 134,900 VND/kg, tăng 2,000 VND/kg so với trước đó, phản ánh sự ổn định và tăng nhẹ về giá. Cụ thể, các thị trường như Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông và Gia tĩnh đều tăng 2,000 VND/kg, đạt lần lượt 135,000 VND/kg, 134,800 VND/kg, 135,000 VND/kg và 161,000 VND/kg. Lâm Đồng có mức tăng cao hơn, đạt 2,700 VND/kg, đưa giá lên 133,700 VND/kg. Tuy nhiên, tỷ giá USD/VND giảm 60 điểm, xuống còn 25,330 VND, cho thấy sự suy giảm nhẹ của đồng USD so với VND. Nhìn chung, thị trường cà phê trong nước đang có xu hướng tăng giá ổn định, trong khi tỷ giá ngoại tệ có dấu hiệu giảm, có thể ảnh hưởng đến giá xuất khẩu cà phê trong tương lai.

Dự báo giá cà phê ngày mai 6/3/2025: Chịu tác động của thị trường tài chính

Dự báo giá cà phê ngày mai 6/3/2025 có thể chứng kiến đà tăng "chững lại" do nhiều yếu tố hỗ trợ giá. Đồng USD suy yếu, tình hình thời tiết bất lợi ở các quốc gia trồng cà phê trọng điểm, và giảm tồn kho cà phê trên các sàn giao dịch đều đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì giá cao.

Các chuyên gia cho rằng, sự suy yếu của đồng USD và lực mua mạnh từ các nhà đầu tư tài chính trên sàn giao dịch đẩy giá cà phê lên cao. Lượng tồn kho Arabica và Robusta giảm mạnh cũng làm tăng lo ngại về nguồn cung, từ đó hỗ trợ giá tăng.

Bên cạnh đó, tình hình cung ứng từ Brazil và Việt Nam cũng ảnh hưởng đến giá. Nông dân Brazil hạn chế bán cà phê do đồng Real mất giá, trong khi tại Việt Nam, giai đoạn cuối vụ thu hoạch khiến nguồn cung chậm lại. Dù xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm 14,8% trong hai tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm trước, giá trị kim ngạch lại tăng mạnh 50%, đạt hơn 1,87 tỉ USD. Tất cả những yếu tố này đều chỉ ra rằng giá cà phê có thể tiếp tục tăng trong ngày 6/3, nhưng với tốc độ chậm hơn do sự chững lại của đà t