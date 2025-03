Giá vàng hôm nay 5/3/2025: Giá vàng trong nước và thế giới tăng mạnh, sát mức 93 triệu

Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 5/3/2025: Giá vàng trong nước và thế giới tăng mạnh, sát mức 93 triệu Giá vàng hôm nay 5/3/2025: Giá vàng thế giới tăng mạnh vượt mốc 2900 USD. Giá vàng trong nước tăng bứt phá đến 1,7 triệu đồng/lượng, lên sát mốc 93 triệu, phá hàng loạt kỷ lục

Cập nhật giá vàng trong nước hôm nay

Tính đến 04h00, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn DOJI được niêm yết ở mức 90,1 - 92,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch giá mua - bán duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 90,7 - 92,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giá vàng miếng SJC lên 90,7 - 92,7 triệu đồng/lượng, với mức tăng lần lượt là 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 cũng tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay. Tại DOJI, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng được niêm yết ở mức 91,6 - 92,7 triệu đồng/lượng, tăng 950.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giá vàng nhẫn lên 91,6 - 92,8 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Cập nhật chi tiết bảng giá vàng

Hôm nay (5/3/2025) Hôm qua (4/3/2025) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC

90,700

1700 92,700

1700 89,000 91,000 DOJI HN

90,100

1100 92,100

1100 89,000 91,000 DOJI SG

90,100

1100 92,100

1100 89,000 91,000 BTMC SJC

90,700

1400 92,700

1700 89,300 91,000 Phú Qúy SJC

90,700

1400 92,700

1700 89,300 91,000 PNJ TP.HCM

91,500

1500 92,700

1700 90,000 91,000 PNJ Hà Nội

91,500

1500 92,700

1700 90,000 91,000

1. DOJI - Cập nhật: 02/03/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 90,100 ▲1100K 92,100 ▲1100K AVPL/SJC HCM 90,100 ▲1100K 92,100 ▲1100K AVPL/SJC ĐN 90,100 ▲1100K 92,100 ▲1100K Nguyên liệu 9999 - HN 91,600 ▲950K 92,100 ▲1200K Nguyên liệu 999 - HN 91,500 ▲950K 92,000 ▲1200K AVPL/SJC Cần Thơ 90,100 ▲1100K 92,100 ▲1100K

2. PNJ - Cập nhật: 02/03/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 91.500 ▲1500K 92.700 ▲1700K TPHCM - SJC 90.700 ▲1700K 92.700 ▲1700K Hà Nội - PNJ 91.500 ▲1500K 92.700 ▲1700K Hà Nội - SJC 90.700 ▲1700K 92.700 ▲1700K Đà Nẵng - PNJ 91.500 ▲1500K 92.700 ▲1700K Đà Nẵng - SJC 90.700 ▲1700K 92.700 ▲1700K Miền Tây - PNJ 91.500 ▲1500K 92.700 ▲1700K Miền Tây - SJC 90.700 ▲1700K 92.700 ▲1700K Giá vàng nữ trang - PNJ 91.500 ▲1500K 92.700 ▲1700K Giá vàng nữ trang - SJC 90.700 ▲1700K 92.700 ▲1700K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 91.500 ▲1500K Giá vàng nữ trang - SJC 90.700 ▲1700K 92.700 ▲1700K Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 91.500 ▲1500K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 90.100 ▲1700K 92.600 ▲1700K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 90.010 ▲1700K 92.510 ▲1700K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 89.270 ▲1680K 91.770 ▲1680K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 82.420 ▲1560K 84.920 ▲1560K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 67.100 ▲1270K 69.600 ▲1270K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 60.620 ▲1160K 63.120 ▲1160K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 57.840 ▲1100K 60.340 ▲1100K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 54.140 ▲1040K 56.640 ▲1040K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 51.820 ▲990K 54.320 ▲990K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 36.170 ▲710K 38.670 ▲710K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 32.380 ▲640K 34.880 ▲640K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 28.210 ▲560K 30.710 ▲560K

3. AJC - Cập nhật: 02/03/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 9,070 ▲100K 9,270 ▲100K Trang sức 99.9 9,060 ▲100K 9,260 ▲100K NL 99.99 9,070 ▲100K Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 9,060 ▲100K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 9,160 ▲100K 9,280 ▲100K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 9,160 ▲100K 9,280 ▲100K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 9,160 ▲100K 9,280 ▲100K Miếng SJC Thái Bình 9,010 ▲110K 9,210 ▲110K Miếng SJC Nghệ An 9,010 ▲110K 9,210 ▲110K Miếng SJC Hà Nội 9,010 ▲110K 9,210 ▲110K

Giá vàng thế giới hôm nay 5/3/2025 và biểu đồ giá vàng 24h qua

Trên thị trường thế giới, tính đến 04h00, giá vàng được niêm yết ở mức 2.909,3 USD/ounce, tăng 22,46 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó. Nguyên nhân chủ yếu là do đồng USD suy yếu, với chỉ số US Dollar Index giảm 0,46% xuống mức 106,180 điểm.

Giá vàng tăng mạnh nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang. Đặc biệt, cuộc gặp căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky vào cuối tuần trước làm dấy lên lo ngại về quan hệ giữa hai nước và khả năng đạt được lệnh ngừng bắn giữa Ukraina và Nga.

Ngoài ra, việc Mỹ áp thuế thương mại đối với Mexico, Canada và Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Theo phân tích của IG Group, giá vàng hiện tại không còn chịu tác động lớn từ các yếu tố kinh tế vĩ mô mà chủ yếu do nhu cầu thực tế, đặc biệt là từ các ngân hàng trung ương.

Báo cáo từ IG Group cho thấy, vàng có ý nghĩa khác nhau với từng nhóm nhà đầu tư. Một số người coi vàng là hàng rào chống lạm phát, trong khi những người khác xem đây là tài sản trú ẩn an toàn hoặc lựa chọn thay thế cho USD và trái phiếu chính phủ.

Các chuyên gia của IG Group nhận định rằng, theo các mô hình phân tích hiện tại, giá vàng hợp lý nên ở mức 2.906 USD/ounce, phù hợp với các điều kiện kinh tế vĩ mô hiện tại.