Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá vàng ngày mai 28/3/2025 tiếp đà tăng trong nước và thế giới Giá vàng ngày 28/3/2025 được dự báo tiếp tục tăng mạnh, cả trong nước lẫn thế giới, nhờ chính sách thương mại và bất ổn địa chính.

Vào lúc 20:30 tối ngày 28/3/2025, giá vàng tối nay 28/3/2025 tại các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ và AJC ghi nhận đà tăng đầy ấn tượng trên toàn quốc, khuấy động sự chú ý của giới đầu tư và người tiêu dùng. Chốt phiên giá vàng hôm nay 28/3/2025, thị trường kim loại quý tiếp tục bứt phá, hứa hẹn một đêm giao dịch sôi động với những con số đáng kinh ngạc.

Cụ thể, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng tối nay 28/3/2025 cho vàng miếng SJC tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đồng loạt ở mức 98,2 - 100,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng lần lượt 800.000 đồng/lượng và 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó. Chênh lệch giá mua - bán duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng, cho thấy chốt phiên giá vàng hôm nay 28/3/2025 tại DOJI đang phản ánh xu hướng nóng dần, với lực cầu tăng mạnh mẽ. Đối với vàng nguyên liệu, DOJI công bố giá vàng 9999 tại Hà Nội đạt 98,4 - 99,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán, trong khi vàng 999 ghi nhận mức 98,3 - 99,2 triệu đồng/lượng, cũng tăng tương tự. Sự tăng trưởng đồng đều này khẳng định giá vàng tối nay 28/3/2025 không chỉ sôi động ở vàng miếng mà còn lan tỏa mạnh mẽ sang vàng nguyên liệu.

Tại PNJ, giá vàng tối nay 28/3/2025 tiếp tục khẳng định sức hút khi vàng miếng SJC tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và miền Tây đồng loạt đạt 98,2 - 100,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với phiên trước. Giá vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 được ấn định ở mức 98,2 - 100,2 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nữ trang 999.9 dao động từ 97,6 - 100,1 triệu đồng/lượng, đều tăng 800.000 đồng/lượng. Các loại vàng nữ trang khác như 916 (22K), 750 (18K) và 585 (14K) cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, lần lượt đạt 89,29 - 91,79 triệu đồng/lượng, 72,73 - 75,23 triệu đồng/lượng và 56,21 - 58,71 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giá mua - bán ổn định từ 2 - 2,5 triệu đồng/lượng, phản ánh chốt phiên giá vàng hôm nay 28/3/2025 tại PNJ đang trong xu hướng tăng đồng bộ, tạo sức hút lớn cho nhà đầu tư theo dõi sát sao.

Cùng thời điểm, AJC cũng không nằm ngoài cơn sốt khi giá vàng tối nay 28/3/2025 cho vàng miếng SJC tại Thái Bình, Nghệ An và Hà Nội đạt 98,2 - 100,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với phiên giao dịch gần nhất. Giá trang sức 99.99 của AJC dao động từ 97,6 - 100,4 triệu đồng/lượng, trong khi nhẫn tròn và đồ vàng tại Thái Bình, Nghệ An, Hà Nội đạt 98,5 - 100,5 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ từ 90.000 - 110.000 đồng/lượng. Sự đồng điệu trong biến động giá này khẳng định chốt phiên giá vàng hôm nay 28/3/2025 tại AJC đang bước vào giai đoạn sôi nổi, mở ra nhiều cơ hội cho những ai quan tâm đến thị trường kim loại quý.

Với đà tăng mạnh mẽ trên cả vàng miếng, vàng nhẫn và trang sức, giá vàng tối nay 28/3/2025 không chỉ phản ánh sức hút mãnh liệt của vàng mà còn cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển biến tích cực. Đừng bỏ lỡ cơ hội cập nhật những diễn biến mới nhất về chốt phiên giá vàng hôm nay 28/3/2025 để nắm bắt thời điểm vàng trong tay!

Bảng giá vàng tối nay 28/3/2025 ở trong nước chi tiết:

Đơn vị/Loại vàng Mua vào (triệu đồng) Bán ra (triệu đồng) DOJI AVPL/SJC HN 98,200 ▲800K 100,200 ▲1300K AVPL/SJC HCM 98,200 ▲800K 100,200 ▲1300K AVPL/SJC ĐN 98,200 ▲800K 100,200 ▲1300K Nguyên liệu 9999 - HN 98,400 ▲1200K 99,300 ▲700K Nguyên liệu 999 - HN 98,300 ▲1200K 99,200 ▲700K Cập nhật: 28/03/2025 20:30 PNJ TPHCM - PNJ 98,200 ▲800K 100,200 ▲800K TPHCM - SJC 98,200 ▲800K 100,200 ▲1300K Hà Nội - PNJ 98,200 ▲800K 100,200 ▲800K Hà Nội - SJC 98,200 ▲800K 100,200 ▲1300K Đà Nẵng - PNJ 98,200 ▲800K 100,200 ▲800K Đà Nẵng - SJC 98,200 ▲800K 100,200 ▲1300K Miền Tây - PNJ 98,200 ▲800K 100,200 ▲800K Miền Tây - SJC 98,200 ▲800K 100,200 ▲1300K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 98,200 ▲800K Vàng nữ trang 999.9 97,600 ▲800K 100,100 ▲800K Vàng nữ trang 999 97,500 ▲800K 100,000 ▲800K Vàng nữ trang 99 96,700 ▲790K 99,200 ▲790K Vàng 916 (22K) 89,290 ▲730K 91,790 ▲730K Vàng 750 (18K) 72,730 ▲600K 75,230 ▲600K Vàng 680 (16.3K) 65,720 ▲550K 68,220 ▲550K Vàng 650 (15.6K) 62,720 ▲520K 65,220 ▲520K Vàng 610 (14.6K) 58,710 ▲490K 61,210 ▲490K Vàng 585 (14K) 56,210 ▲470K 58,710 ▲470K Vàng 416 (10K) 39,290 ▲330K 41,790 ▲330K Vàng 375 (9K) 35,190 ▲300K 37,690 ▲300K Vàng 333 (8K) 30,680 ▲260K 33,180 ▲260K Cập nhật: 28/03/2025 20:30 AJC Trang sức 99.99 9,760 ▲90K 10,040 ▲90K Trang sức 99.9 9,750 ▲90K 10,030 ▲90K NL 99.99 9,760 ▲90K Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 9,750 ▲90K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 9,850 ▲90K 10,050 ▲90K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 9,870 ▲110K 10,070 ▲110K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 9,850 ▲90K 10,050 ▲90K Miếng SJC Thái Bình 9,820 ▲70K 10,020 ▲130K Miếng SJC Nghệ An 9,820 ▲70K 10,020 ▲130K Miếng SJC Hà Nội 9,820 ▲70K 10,020 ▲130K Cập nhật: 28/03/2025 20:30

Cập nhật giá vàng ngày 28/3/2025 mới nhất trên thị trường thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 20h50 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3075,95 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 39,37 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD, trên thị trường tự do (25.960 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 97,35 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 0,99 triệu đồng/lượng.

Vào ngày 28 tháng 3, giá vàng trên thế giới đã tăng vọt lên mức cao nhất từ trước đến nay. Điều này xảy ra vì nhiều người đổ xô mua vàng – một thứ được xem như nơi trú ẩn an toàn – khi lo ngại về nguy cơ chiến tranh thương mại toàn cầu do chính sách thuế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra. Giá vàng giao ngay tăng 0,7%, lên đến 3.077,48 đô la mỗi ounce vào sáng sớm, và thậm chí còn chạm mức kỷ lục 3.086,21 đô la trong cùng ngày. Tính cả tuần, giá vàng đã tăng 1,8% và đang hướng tới tuần thứ tư liên tiếp đi lên. Giá vàng tương lai ở Mỹ cũng tăng nhẹ 0,7%, đạt 3.083,20 đô la. Theo ông Peter Grant, một chuyên gia về kim loại tại Zaner Metals, lý do chính là vì mọi người tìm đến vàng để bảo vệ tài sản của mình trước những lo lắng về thuế, thương mại và tình hình bất ổn trên thế giới.

Vàng từ lâu đã được xem là thứ đáng tin cậy khi kinh tế hoặc chính trị gặp rắc rối. Đặc biệt, nó thường tăng giá mạnh khi lãi suất thấp. Lãi suất ở đây là số tiền mà ngân hàng trung ương Mỹ, gọi là Fed, tính khi cho vay tiền. Khi lãi suất thấp, việc giữ vàng trở nên hấp dẫn hơn vì tiền gửi ngân hàng không mang lại nhiều lợi nhuận. Năm nay, Fed đã giữ nguyên lãi suất sau khi giảm ba lần trong năm 2024. Tuy nhiên, họ cũng để ngỏ khả năng sẽ giảm thêm khoảng nửa điểm phần trăm vào cuối năm. Thị trường hiện đang dự đoán Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất từ tháng 7, với tổng mức giảm khoảng 0,63% cho đến cuối năm. Điều này có nghĩa là vay tiền có thể rẻ hơn một chút trong tương lai, và điều đó thường giúp giá vàng tăng lên.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến thị trường là chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), một cách để đo xem giá cả hàng hóa tăng nhanh hay chậm. Vào tháng 2, chỉ số này tăng 0,4%, cao hơn một chút so với dự đoán 0,3% của các chuyên gia. Dù vậy, ông Grant cho rằng mức tăng này không quá lớn để thay đổi suy nghĩ của mọi người về việc Fed sẽ giảm lãi suất. Nói cách đơn giản, giá cả tăng nhẹ như vậy không làm thay đổi kế hoạch của ngân hàng trung ương. Trong khi đó, thị trường đang chờ đợi chính sách thuế mới của ông Trump, dự kiến được công bố vào ngày 2 tháng 4. Nhiều người lo ngại rằng các chính sách này sẽ làm giá cả tăng nhanh hơn, gây khó khăn cho kinh tế và làm căng thẳng thương mại thêm nghiêm trọng.

Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng có biến động. Giá bạc giao ngay tăng nhẹ 0,3% lên 34,52 đô la mỗi ounce. Giá bạch kim giảm một chút 0,2%, còn 983,95 đô la, trong khi giá palladium tăng 0,6% lên 981,51 đô la. Dù có tăng có giảm, cả ba kim loại này đều đang trên đà tăng giá trong tuần. Những biến động này cho thấy người ta vẫn đang tìm đến kim loại quý để bảo vệ tiền của mình trong bối cảnh kinh tế và chính trị không chắc chắn. Tóm lại, lãi suất thấp và những lo ngại về chính sách thương mại đang là hai yếu tố lớn khiến giá vàng và các kim loại khác trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Dự báo giá vàng ngày mai 29/3/2025 tiếp tục chuỗi đà tăng

Dựa trên xu hướng hiện tại, giá vàng ngày 29/3/2025 được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhẹ, cả ở thị trường trong nước và thế giới. Ngân hàng Bank of America (BofA) gần đây đã nâng dự báo giá vàng trung bình lên 3.063 USD/ounce cho năm 2025 và 3.350 USD/ounce cho năm 2026, cho thấy niềm tin vào đà tăng dài hạn của kim loại quý này. Giới đầu tư cũng đang chờ đợi dữ liệu PCE (Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân) của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 28/3/2025. Nếu số liệu này tích cực và củng cố kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, giá vàng có thể bứt phá mạnh hơn.

Ở thị trường trong nước, giá vàng SJC và vàng nhẫn thường biến động theo giá vàng thế giới. Với mức tăng 30,1 USD/ounce của vàng quốc tế trong ngày 28/3, giá vàng trong nước ngày 29/3/2025 có thể dao động quanh mức 99-101 triệu đồng/lượng cho cả vàng miếng và vàng nhẫn. Cụ thể, giá vàng SJC có thể đạt 99-101 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 tại các doanh nghiệp lớn như PNJ, DOJI hay Bảo Tín Minh Châu cũng sẽ duy trì ở mức tương tự.

Giá vàng ngày 29/3/2025 được dự báo sẽ tiếp tục đà tăng nhờ sự hỗ trợ từ các yếu tố kinh tế và chính trị toàn cầu. Dù vậy, nhà đầu tư cần theo dõi sát sao dữ liệu PCE của Mỹ và các động thái từ Fed, vì những thông tin này có thể ảnh hưởng lớn đến xu hướng ngắn hạn. Với mức giá hiện tại và triển vọng tích cực, vàng vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn trong bối cảnh thị trường tài chính đầy biến động. Hãy cập nhật thường xuyên để không bỏ lỡ những diễn biến mới nhất về giá vàng ngày 29/3/2025!