Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá vàng ngày mai 4/4/2025: Giá vàng trong nước vẫn sẽ ở mức an toàn Dự báo giá vàng ngày 4/4/2025, giá vàng SJC có thể tăng, giữ mức an toàn cho nhà đầu tư. Giá vàng thế giới giảm nhẹ, nhưng vàng trong nước vẫn ổn định.

Cập nhật chi tiết giá vàng hôm nay 3/4/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Tại thời điểm khảo sát lúc 19h00 ngày 3/4/2025, giá vàng hôm nay ngày 3/4/2025 trong nước đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ, với mức giá bán ra phổ biến vượt ngưỡng 102 triệu đồng/lượng. Dưới đây là cập nhật chi tiết chốt phiên giá vàng ngày 3/4/2025 từ các đơn vị uy tín, mang đến cái nhìn toàn diện về cơn sốt vàng đang làm nóng thị trường hiện nay.

Tại Hà Nội, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 99,5-102,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua vào - bán ra giữ ở mức 2,7 triệu đồng/lượng, phản ánh sức mua bán sôi động tại thủ đô. Trong khi đó, Tập đoàn DOJI cũng ghi nhận đà tăng tương tự, với giá vàng miếng SJC đạt 99,5-102,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra duy trì ở mức 2,7 triệu đồng/lượng, khẳng định xu hướng tăng đồng đều trên toàn hệ thống.

Ở Công ty SJC, giá vàng miếng 1L, 10L, 1KG được niêm yết ở mức 99,5-102,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán. Đối với vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ), giá đạt 99,4-102,0 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, cho thấy sức hút đặc biệt của dòng sản phẩm này. Riêng tại Mi Hồng, giá vàng miếng SJC ghi nhận mức 99,7-101,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 30 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào, thể hiện sự thận trọng của đơn vị này trong bối cảnh giá vàng tăng nóng.

PNJ tiếp tục là tâm điểm chú ý khi niêm yết giá vàng hôm nay ngày 3/4/2025 ở mức 99,5-102,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) cho cả vàng miếng PNJ và SJC tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng lẫn Miền Tây, tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra giữ ở mức 2,7 triệu đồng/lượng, phản ánh sức hút không ngừng của vàng miếng trong ngày giao dịch sôi nổi. Đối với vàng nữ trang 999.9, PNJ ghi nhận mức 99,5-102,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, trong khi vàng 916 (22K) chạm 91,03-93,53 triệu đồng/lượng, tăng 360 nghìn đồng/lượng, làm nổi bật sức nóng của dòng vàng trang sức.

Bảo Tín Minh Châu lại gây bất ngờ khi giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 99,0-102,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), với giá mua vào giảm 100 nghìn đồng/lượng nhưng giá bán ra vẫn tăng 400 nghìn đồng/lượng so với ngày trước. Chênh lệch giá mua vào - bán ra lên đến 3,2 triệu đồng/lượng, cho thấy sự điều chỉnh chiến lược trong bối cảnh thị trường biến động. Trong khi đó, Phú Quý đẩy giá vàng miếng SJC lên mức 99,0-102,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng lần lượt 300 nghìn và 500 nghìn đồng/lượng, với chênh lệch giá mua vào - bán ra là 3,2 triệu đồng/lượng, khẳng định đà tăng mạnh mẽ trên thị trường.

Riêng Vietinbank Gold ghi nhận giá bán ra ở mức 102,2 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng/lượng, trong khi giá mua vào không được công bố cụ thể trong khảo sát lần này. Đối với nguyên liệu vàng 9999 tại DOJI Hà Nội, giá đạt 98,5-101,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng lần lượt 0 và 800 nghìn đồng/lượng, cho thấy sự biến động tích cực của dòng vàng nguyên liệu.

Nhìn chung, chốt phiên giá vàng ngày 3/4/2025 đang chứng kiến xu hướng tăng rõ rệt trên toàn thị trường, từ vàng miếng SJC, vàng nhẫn cho đến vàng nữ trang. Đây là thời điểm vàng khẳng định vị thế là kênh đầu tư hấp dẫn, đặc biệt khi giá vàng nữ trang 999 tại PNJ đạt 98,58-101,08 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng/lượng, và vàng 750 (18K) chạm 74,15-76,65 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều. Với những ai đang tìm kiếm cơ hội đầu tư hoặc tích trữ, giá vàng hôm nay ngày 3/4/2025 là tín hiệu không thể bỏ qua trong bối cảnh thị trường đang lên cơn sốt.

Tính đến 19h00 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 98,7 -102,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 99,1 -102,3 triệu đồng lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Bảng cập nhật giá vàng hôm nay 3/4/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 99,5 ▲400 102,2 ▲400 Tập đoàn DOJI 99,5 ▲400 102,2 ▲400 Mi Hồng 100,200 ▲200 101,7 ▲200 PNJ 99,5 ▲400 102,2 ▲400 Vietinbank Gold 102,2 ▲400 Bảo Tín Minh Châu 99,0 ▼100 102,2 ▲400 Phú Quý 99,0 ▲300 102,2 ▲500

1. DOJI - Cập nhật: 03/04/2025 19:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại

Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 99.500

▲400 102.200

▲400 AVPL/SJC HCM 99.500

▲400 102.200

▲400 AVPL/SJC ĐN 99.500

▲400 102.200

▲400 Nguyên liệu 9999 - HN 98.500



101.300

▲800 Nguyên liệu 999 - HN 98.400



101.200

▲800

2. PNJ - Cập nhật: 03/04/2025 19:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 99.500 ▲400K 102.200 ▲400K TPHCM - SJC 99.500 ▲400K 102.200 ▲400K Hà Nội - PNJ 99.500 ▲400K 102.200 ▲400K Hà Nội - SJC 99.500 ▲400K 102.200 ▲400K Đà Nẵng - PNJ 99.500 ▲400K 102.200 ▲400K Đà Nẵng - SJC 99.500 ▲400K 102.200 ▲400K Miền Tây - PNJ 99.500 ▲400K 102.200 ▲400K Miền Tây - SJC 99.500 ▲400K 102.200 ▲400K Giá vàng nữ trang - PNJ 99.500 ▲400K 102.200 ▲400K Giá vàng nữ trang - SJC 99.500 ▲400K 102.200 ▲400K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 99.500 ▲400K Giá vàng nữ trang - SJC 99.500 ▲400K 102.200 ▲400K Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 99.500 ▲400K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 99.500 ▲400K 102.000 ▲400K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 99.400 ▲400K 101.900 ▲400K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 98.580 ▲400K 101.080 ▲400K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 91.030 ▲360K 93.530 ▲360K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 74.150 ▲300K 76.650 ▲300K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 67.010 ▲270K 69.510 ▲270K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 63.950 ▲260K 66.450 ▲260K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 59.870 ▲240K 62.370 ▲240K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 57.320 ▲230K 59.820 ▲230K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 40.080 ▲160K 42.580 ▲160K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 35.900 ▲150K 38.400 ▲150K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 31.310 ▲130K 33.810 ▲130K

3. SJC - Cập nhật: 03/04/2025 19:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 99.500

▲400 102.200

▲400 Vàng SJC 5 chỉ 99.500

▲400 102.220

▲400 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 99.500

▲400 102.230

▲400 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 99.400

▲500 102.000

▲500 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 99.400

▲500 102.100

▲500 Nữ trang 99,99% 99.400

▲500 100.700

▲500 Nữ trang 99% 97.693

▲495 100.693

▲495 Nữ trang 68% 66,312

▲340 69,312

▲340 Nữ trang 41,7% 39,563

▲208 42,563

▲208

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 3/4/2025 mới nhất trên thị trường thế giới

Tại thời điểm giao dịch lúc 19h00 ngày 3/4/2025 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới theo ghi nhận của Kitco giao ngay ở mức 3.093,89 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.960 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 97,82 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (99,5-102,2 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 4,3 triệu đồng/lượng.

Vào ngày 3 tháng 4, một quyết định lớn từ Tổng thống Donald Trump đã khiến cả thế giới xôn xao, từ Washington, Bắc Kinh cho đến Brussels. Ông Trump tuyên bố sẽ đánh thuế lên tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, bất kể đó là từ những nước thân thiết hay đối thủ. Hình dung như việc ai đó ném một hòn đá lớn xuống mặt hồ phẳng lặng, quyết định này làm nhiều quốc gia tức giận và cảnh báo sẽ đáp trả. Kết quả là căng thẳng thương mại toàn cầu tăng lên, giá cả hàng hóa có nguy cơ leo thang, và nhiều người bắt đầu lo sợ rằng kinh tế thế giới có thể rơi vào tình trạng khó khăn, thậm chí là suy thoái.

Quyết định được công bố vào thứ Tư, và ngay lập tức, nó tạo ra những đợt sóng lớn trên thị trường tài chính khắp nơi. Các nhà lãnh đạo từ nhiều nước lên tiếng phản đối, cho rằng cách làm này đang đe dọa thời kỳ thương mại tự do – điều đã giúp thế giới phát triển suốt nhiều thập kỷ. Cụ thể, ông Trump muốn đặt mức thuế cơ bản 10% cho mọi hàng hóa nhập vào Mỹ, nhưng với một số nước lớn, con số còn cao hơn nhiều. Theo hãng Fitch Ratings, mức thuế nhập khẩu trung bình của Mỹ giờ đã nhảy vọt lên 22%, so với chỉ 2,5% vào năm 2024. Đây là mức cao nhất trong hơn 100 năm, kể từ khoảng năm 1910, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Sang đến thứ Năm, khi mọi người dần nắm rõ hơn về chuyện này, thị trường chứng khoán ở Bắc Kinh và Tokyo tụt dốc xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng. Ở châu Âu, ngay từ sáng sớm, cổ phiếu cũng giảm mạnh, đặc biệt tại Đức – nơi nổi tiếng với việc xuất khẩu hàng hóa. Bên kia bờ Đại Tây Dương, thị trường Mỹ cũng chẳng khá hơn, khi các nhà đầu tư vội vàng bán cổ phiếu – thứ được xem là rủi ro – để chuyển sang mua trái phiếu và vàng, những thứ an toàn hơn khi mọi thứ trở nên bất ổn.

Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, giờ đây phải đối mặt với mức thuế lên tới 54% khi bán hàng sang Mỹ. Họ nhanh chóng tuyên bố sẽ không để yên và sẵn sàng đáp trả. Liên minh châu Âu (EU) cũng không chịu khoanh tay đứng nhìn. Dù là đồng minh hay đối thủ của Mỹ, tất cả đều phản đối vì lo sợ thương mại toàn cầu sẽ bị tổn thương nặng nề. Bà Ursula von der Leyen, lãnh đạo EU, cảnh báo rằng hàng triệu người trên thế giới có thể gánh chịu hậu quả. Bà còn nói thêm rằng EU đang chuẩn bị hành động trả đũa nếu không thể ngồi lại nói chuyện với Mỹ. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent lại cho rằng nếu các nước đáp trả, tình hình chỉ càng tệ hơn mà thôi.

Ngay cả những nước thân thiết với Mỹ cũng không được miễn trừ. EU bị áp thuế 20%, Nhật Bản 24%, Hàn Quốc 25%, và Đài Loan 32%. Thậm chí, một số vùng đất nhỏ bé hay các đảo không người ở Nam Cực cũng bị liệt vào danh sách chịu thuế, theo thông báo từ Nhà Trắng trên mạng xã hội X. Thủ tướng Australia Anthony Albanese, người đứng đầu một quốc gia vốn là bạn thân của Mỹ ở châu Á, không giấu nổi sự thất vọng. Ông nói rằng đây không phải cách hành xử của một người bạn, và thuế này thiếu logic, đi ngược lại tinh thần hợp tác giữa hai nước.

Tóm lại, quyết định đánh thuế của ông Trump đang khiến cả thế giới lo lắng. Nó có thể làm giá cả hàng hóa tăng vọt, kéo các nước vào vòng xoáy trả đũa, và đe dọa sự ổn định của kinh tế toàn cầu. Với người dân bình thường, điều này có nghĩa là mọi thứ trong cuộc sống có thể trở nên đắt đỏ hơn, và tương lai trở nên khó đoán định hơn trong thời gian tới.

Dự báo giá vàng ngày mai 4/4/2025 giá vàng trong nước vẫn sẽ ở mức an toàn

Vào lúc 19h ngày 3/4/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang ở mức 3.097 USD/ounce, giảm nhẹ 0,9% so với ngày hôm trước. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.910 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 97,82 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC trong nước lại cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 4,3 triệu đồng/lượng. Sự chênh lệch này cho thấy vàng trong nước vẫn giữ mức giá cao dù thị trường thế giới có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá vàng giảm nhẹ là do các nhà đầu tư quyết định bán ra để chốt lời sau khi giá vàng vừa lập kỷ lục mới. Trước đó, giá vàng tăng mạnh nhờ tâm lý tìm đến tài sản an toàn, đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế nhập khẩu mạnh tay lên mọi đối tác thương mại. Quyết định này làm cuộc chiến thương mại toàn cầu thêm căng thẳng, đẩy nhiều người tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, khi thông tin về thuế đã rõ ràng, một số nhà đầu tư bắt đầu bán ra, khiến giá vàng chịu áp lực giảm trong ngắn hạn.

Dù vậy, các chuyên gia vẫn lạc quan về triển vọng của vàng. Ông Tai Wong, một chuyên gia về kim loại, cho rằng thuế quan cao hơn dự đoán có thể khiến đồng USD yếu đi và tài sản bị bán tháo, tạo cơ hội cho giá vàng tăng mạnh, thậm chí chạm mốc 3.200 USD/ounce. Tương tự, ông Matt Simpson từ City Index nhận định vàng đang trong giai đoạn tăng giá tốt, khiến những người chờ mua vào cảm thấy sốt ruột. Theo ông, xu hướng tăng này có thể kéo dài cho đến khi có biến động lớn làm thay đổi thị trường.

Nhìn chung, vàng vẫn được xem là lựa chọn an toàn giữa bối cảnh bất ổn. Từ đầu năm, giá vàng đã tăng hơn 19% nhờ các yếu tố như căng thẳng thương mại, khả năng lãi suất giảm, xung đột địa chính trị và nhu cầu từ các ngân hàng trung ương. Với xu hướng thế giới như vậy, giá vàng trong nước, đặc biệt là vàng SJC, nhiều khả năng sẽ tăng trong phiên giao dịch sáng ngày 4/4/2025, dù hôm nay có dấu hiệu chững lại.