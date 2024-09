Tin vắn

Tin vắn

(QNO) - Cuối tuần qua, Đoàn xã Cẩm Hà (TP.Hội An) có chuyến hành trình về với trẻ em làng Tăk Rau ở thôn 2, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My. Tại đây, đoàn tặng 100 suất quà trung thu gồm lồng đèn, sữa, bánh kẹo,... trị giá hơn 10 triệu đồng. Đoàn cũng đến giao lưu cùng học sinh Trường THPT Nam Trà My và tặng sách vở, bút trị giá 10 triệu đồng.