Tin vắn

(QNO) - Đến ngày 27/9, đoàn viên, người lao động trong các công đoàn cơ sở tại TP.Hội An quyên góp hơn 664 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3. Trong đó, đoàn viên Nghiệp đoàn Xích lô Hội An ủng hộ 10 triệu đồng, Nghiệp đoàn Ghe bơi Sông Hoài 7 triệu đồng, Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ, kinh tế và thủy lợi miền Trung hơn 14,5 triệu đồng...