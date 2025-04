Xây dựng Đảng Phát triển đảng viên trẻ ở Hội An Thời gian qua, TP.Hội An chú trọng phát triển đảng viên mới trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Tuổi trẻ Hội An cũng gắng sức phấn đấu để được kết nạp vào Đảng.

Học sinh THPT tại Hội An tham gia một lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Ảnh: Trung tâm chính trị Hội An

Tại Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (đóng chân tại TP.Hội An), Đoàn trường luôn tích cực tham mưu cho chi bộ về công tác phát triển đảng viên mới, nhất là phát triển đảng trong học sinh.

Năm 2024 vừa qua, Đoàn trường đã giới thiệu 28 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, qua đó Phó Bí thư Đoàn trường và 2 học sinh đã được kết nạp Đảng.

Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, Đoàn trường THPT chuyên Lê Thánh Tông đã giới thiệu 12 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Thầy Phan Lê Minh Bảo - Bí thư Đoàn trường THPT chuyên Lê Thánh Tông cho biết: “Đoàn trường cũng đã tích cực tham mưu với chi bộ nhà trường trong công tác phát triển đảng viên, đặc biệt đảng viên là học sinh, đồng thời luôn đạt và vượt chỉ tiêu của chi bộ đề ra. Hiện tại, Đoàn trường đã giới thiệu 4 học sinh để dự kiến thẩm tra kết nạp Đảng trong năm nay”.

Theo anh Nguyễn Thanh Vũ - Bí thư Thành đoàn Hội An, năm 2024, các cấp bộ đoàn tại Hội An đã giới thiệu 198 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy địa phương, đơn vị bồi dưỡng; trong đó có 88 đoàn viên đã được kết nạp Đảng.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên cũng được chú trọng để tạo nguồn kết nạp Đảng cùng với phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, xung kích của đảng viên trẻ.

Thành đoàn Hội An tuyên dương gương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2025. Ảnh: PHAN SƠN

Mới đây, Thành đoàn Hội An tổ chức diễn đàn “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng” nhằm phát động đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ toàn thành phố, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống và lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Hội An đối với Đảng, với Tổ quốc.

Tại diễn đàn này, Thành đoàn Hội An đã trao danh sách giới thiệu 169 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét kết nạp; tuyên dương 10 đảng viên trẻ tiêu biểu của thành phố trong học tập và làm theo Bác năm 2025.

“Qua việc tuyên dương chúng tôi mong muốn lan tỏa giá trị tốt đẹp của thanh niên Hội An trong thời kỳ mới, tạo động lực khuyến khích thanh niên tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng của đoàn - hội, thi đua yêu nước, tích cực rèn luyện, nhân rộng các gương đảng viên trẻ sống có lý tưởng, khát vọng và hoài bão cao đẹp, dám dấn thân hành động, cống hiến vì Tổ quốc, vì cộng đồng” - anh Nguyễn Thanh Vũ nói.

Theo ông Lê Chơi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hội An, năm 2024, Đảng bộ Hội An đã kết nạp được 116 đảng viên mới, đạt 105,45% so với chỉ tiêu đề ra; trong đó có nhiều đảng viên mới là đoàn viên, thanh niên, học sinh. Tính từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Hội An đã kết nạp 27 đảng viên mới là học sinh và 3 đảng viên mới là sinh viên.

“Để thực hiện tốt việc phát triển đảng hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các địa phương, tổ chức đảng cơ sở quan tâm, bồi dưỡng lực lượng đoàn viên thanh niên, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên phấn đấu trưởng thành và sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nếu đoàn viên thanh niên phấn đấu tốt và tổ chức cơ sở đảng quan tâm thì các đồng chí sẽ sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng” - ông Lê Chơi chia sẻ.