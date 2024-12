Tin vắn

(QNO) - Sáng 13/12, Phòng GD-ĐT huyện Nam Trà My khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc mầm non - mẫu giáo năm học 2024 - 2025, với sự tham gia của 23 giáo viên đến từ 10 trường mầm non. Thí sinh trải qua hai phần thi chính gồm: báo cáo biện pháp về đổi mới phương pháp dạy học tại cơ sở mầm non và thi tiết dạy thực hành hoạt động giáo dục.