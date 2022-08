(QNO) - Ngày 8.8, Công an xã Đại Thạnh (Đại Lộc) trao trả lại hơn 5 triệu đồng cho bà Bùi Thị Chín (SN 1973, thôn Mỹ Lễ, xã Đại Thạnh). Số tiền này do ông Lê Văn Tâm (thôn Mỹ Lễ) nhặt được, sau đó đến Công an xã giao nộp tìm trả lại người mất. Qua thông báo và xác minh của địa phương, chủ nhân số tiền đánh rơi là bà Bùi Thị Chín.

