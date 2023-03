(QNO) - Sáng 6/3, Hội Chữ thập đỏ huyện Quế Sơn truyền thông về nước sạch, vệ sinh và một số bệnh truyền nhiễm cho học sinh Trường Tiểu học Quế Minh. Hoạt động thuộc khuôn khổ dự án “Cứu trợ khẩn cấp các tỉnh bị ảnh hưởng do bão lũ tháng 10/2022 tại Việt Nam” do Hiệp hội Chữ thập đỏ - trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế hỗ trợ. Quế Sơn có 3 xã hưởng lợi gồm Quế Mỹ, Quế An, Quế Minh.

(QNO) - Sáng 6/3, Hội Chữ thập đỏ huyện Quế Sơn truyền thông về nước sạch, vệ sinh và một số bệnh truyền nhiễm cho học sinh Trường Tiểu học Quế Minh. Hoạt động thuộc khuôn khổ dự án “Cứu trợ khẩn cấp các tỉnh bị ảnh hưởng do bão lũ tháng 10/2022 tại Việt Nam” do Hiệp hội Chữ thập đỏ - trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế hỗ trợ. Quế Sơn có 3 xã hưởng lợi gồm Quế Mỹ, Quế An, Quế Minh.