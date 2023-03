(QNO) - Ngày 8/3, Hội LHPN xã Quế An (Quế Sơn) bàn giao mái ấm tình thương cho hộ gia đình chị Trương Thị Thùy Trang (thôn Châu Sơn). Ngôi nhà có tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng; trong đó, Hội LHPN xã Quế An trao hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn tài trợ của Tập đoàn An Hiệp Phát (TP.Hồ Chí Minh).

* Hội LHPN thị trấn Hương An (Quế Sơn) và 6 chi hội nhận đỡ đầu 10 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với các mức hỗ trợ 1,2 triệu đồng và 2,4 triệu đồng/em/năm. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.

