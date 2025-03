Kinh tế Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý I/2025 ước đạt 20.587 tỷ đồng (QNO) - Hoạt động thương mại, dịch vụ quý I/2025 tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng tăng khá.

Khách hàng chọn mua hàng hóa tại một cơ sở dịch vụ. Ảnh minh họa: Việt Quang

Theo Sở Công Thương, tính riêng tháng 3/2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 6.873 tỷ đồng (tăng 9,2% so với tháng trước, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2024).

Trong đó, doanh thu bán lẻ ước đạt 3.948 tỷ đồng (tăng 7,7% so với tháng trước, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2024); doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 1.585 tỷ đồng (tăng 13,0% so với tháng trước; tăng 28,3% so với cùng kỳ); doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt 51 tỷ đồng (tăng 49,4% so với tháng trước; tăng 2,2% so với cùng kỳ); doanh thu dịch vụ khác ước đạt hơn 1.289 tỷ đồng (tăng 8,1% so với tháng trước, tăng 17,3% so với cùng kỳ).

Theo kết quả điều tra, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý I/2025 ước đạt 20.587 tỷ đồng (tăng 12,2% so với quý I/2024). Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa chiếm tỷ trọng cao nhất, ước đạt hơn 12.239 tỷ đồng (chiếm gần 60%, tăng 8,2% so với quý I/2024); doanh thu lưu trú, ăn uống ước đạt 4.507 tỷ đồng (chiếm gần 22%, tăng 24,8% so với quý I/2024); doanh thu lữ hành ước đạt 121 tỷ đồng (tăng 5,7%); doanh thu dịch vụ khác ước đạt 3.720 tỷ đồng (tăng 12,1%).