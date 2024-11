Điều tra theo thư bạn đọc Tranh chấp trong vụ chuyển nhượng đất đai ở Bắc Trà My: Có hay không việc giả mạo chữ ký? Tòa án nhân dân huyện Bắc Trà My đang thụ lý, giải quyết đơn khởi kiện của ông Nguyễn Ngọc Hòa (thôn Thuận An, xã Tam Anh Bắc, Núi Thành) với bị đơn là vợ ông - bà Đoàn Thị Tư (tổ Trung Thị, thị trấn Trà My, Bắc Trà My) về chuyển nhượng đất đai và ngôi nhà gắn liền với đất.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa và bà Đoàn Thị Tư đang ở xã Tam Anh Bắc. Ảnh: Q.VIỆT

Có phải giả mạo chữ ký?

Theo nội dung đơn khởi kiện của ông Hòa đến Tòa án nhân dân (TAND) huyện Bắc Trà My, ông Hòa bà Tư kết hôn năm 2008. Đến năm 2014, vợ chồng ông Hòa bà Tư mua thửa đất số 349, tờ bản đồ số 6, diện tích 118m2 của ông Lê Ngọc Sinh và xây nhà cấp 4 để sinh sống.

Năm 2019, khi ông Hòa về Núi Thành để chữa bệnh và nuôi tôm thì bà Tư đã chuyển nhượng toàn bộ đất và tài sản gắn liền với đất là ngôi nhà ở cấp 4 cho bà Hà Thị Thanh Tâm. Ông Hòa khẳng định, giấy tờ chuyển nhượng có chữ ký của ông là giả mạo.

Đến năm 2021, ông Hòa có đơn khiếu nại đến UBND thị trấn Trà My thì được trả lời là thửa đất số 349 và ngôi nhà cấp 4 đã được UBND thị trấn chứng thực ngày 20/11/2019 và đã được Văn phòng đăng ký đất đai Bắc Trà My xác nhận chuyển nhượng vào ngày 2/12/2019. Qua đơn khởi kiện, ông Hòa đề nghị TAND huyện Bắc Trà My tuyên vô hiệu chuyển nhượng đất và ngôi nhà cấp 4 giữa bà Tư và bà Tâm.

Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Hằng Chi - Thẩm phán TAND huyện Bắc Trà My cho biết, đang thụ lý đơn khởi kiện của ông Hòa đối với bà Tư. Theo quy trình tố tụng, TAND huyện Bắc Trà My sẽ mời các đương sự đến để hòa giải.

Trong trường hợp hòa giải không thành, Thẩm phán chủ tọa phiên hòa giải lập biên bản hòa giải không thành và thực hiện các thủ tục tiếp theo để đưa vụ án ra xét xử. Hiện tại, TAND huyện Bắc Trà My không cung cấp thông tin gì thêm.

Ông Lê Thanh Hải - Chánh án TAND huyện Bắc Trà My cho biết, mấu chốt trong giải quyết đơn khởi kiện của ông Hòa nằm ở chỗ xác minh có phải bà Tư, bà Tâm hay ai đó đã giả mạo chữ ký của ông Hòa để chuyển nhượng đất và ngôi nhà cấp 4.

Nếu bà Tư, bà Tâm hay ai khác giả mạo chữ ký của ông Hòa thì TAND huyện Bắc Trà My sẽ chuyển hồ sơ vụ án sang Công an huyện Bắc Trà My điều tra theo thẩm quyền.

Quy trình giải quyết thế nào?

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày 11/7/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Trà My đã có thông báo gửi ông Nguyễn Ngọc Hòa nêu rõ: Sau khi tiếp nhận phiếu chuyển đơn số 451 và tài liệu liên quan của TAND huyện Bắc Trà My về việc ông Hòa khởi kiện bà Tư chuyển nhượng tài sản chung của hai vợ chồng cho bà Tâm vào ngày 20/11/2019 mà không có sự đồng ý của ông Hòa, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Trà My đã tiến hành thu thập tài liệu, lấy lời khai của ông Hòa, bà Tư, bà Tâm…

Bà Tư đã chuyển nhượng ngôi nhà ở thị trấn Trà My cho bà Tâm. Ảnh: Q.VIỆT

Qua xác minh, xác định vụ việc theo đơn khởi kiện của ông Hòa chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm cụ thể mà có tính chất tranh chấp dân sự. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Trà My đã chuyển hồ sơ vụ việc nêu trên kèm theo tất cả tài liệu liên quan đã thu thập để TAND huyện Bắc Trà My thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam cho rằng, trong quá trình TAND huyện Bắc Trà My giải quyết tố tụng, ông Hòa cần khiếu nại với tòa về giám định chữ ký khi chuyển nhượng đất và ngôi nhà cấp 4 giữa bà Tư và bà Tâm; nếu ông Hòa không ký thì ai đã giả mạo chữ ký của ông Hòa.

Ông Hòa cũng nên khiếu nại với tòa về thẩm định tài sản bị thiệt hại là căn nhà cấp 4 để có căn cứ bồi thường. Nếu chữ ký trong chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền với đất của bà Tư và bà Tâm không phải của ông Hòa thì việc giao dịch chuyển nhượng đó vô giá trị. Nếu như TAND huyện Bắc Trà My tuyên vô hiệu hóa chuyển nhượng đất và nhà ở giữa bà Tư và bà Tâm, thì hai bên bắt buộc phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Và khi chữ ký trong giao dịch chuyển nhượng đất và ngôi nhà giữa bà Tư và bà Tâm được giám định không phải của ông Hòa thì ông Hòa có thể khiếu nại với tòa chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Trà My hoặc Công an tỉnh để điều tra, qua đó xác định có khởi tố vụ án giả chữ ký để chiếm đoạt tài sản hay không.