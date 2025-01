An ninh trật tự Triển khai quy định mới về xử lý vi phạm giao thông: Hiệu ứng tích cực Nghị định 168/2023/NĐ-CP về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông được áp dụng cho thấy hiệu quả bước đầu trong việc góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và xây dựng văn hóa giao thông tại Quảng Nam.

CSGT đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp kết hợp với thông tin rộng rãi trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Ảnh: T.C

Triển khai quyết liệt

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Nam chia sẻ, Nghị định 168 mang lại một khung pháp lý mạnh mẽ hơn trong xử lý vi phạm, đặc biệt là các hành vi nguy hiểm như vi phạm nồng độ cồn, ma túy vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả, lực lượng CSGT chú trọng vào việc tuyên truyền trước tiên.

“Chúng tôi đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền tại các trường học, khu dân cư và trên mạng xã hội. CSGT tăng cường khai thác hệ thống camera giám sát và thiết bị nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2025 đã giúp công tác xử phạt minh bạch hơn, từ đó xây dựng niềm tin trong nhân dân” - Thượng tá Phan Thanh Hồng chia sẻ.

Người dân Quảng Nam đánh giá cao những chuyển biến tích cực từ các biện pháp của lực lượng CSGT. Anh Trần Chính, người dân phường Trường Xuân (TP.Tam Kỳ) chia sẻ, trước đây tình trạng người dân đi xe máy vượt đèn đỏ hay chạy lấn làn là chuyện thường thấy.

CSGT Công an TP.Tam Kỳ tăng cường ra quân tuần tra, kiểm soát liên tục trong đợt cao điểm thời gian qua. Ảnh: T.C

“Từ khi CSGT tổ chức đợt cao điểm, tăng cường tuyên truyền và ra quân xử lý, tôi thấy ý thức mọi người tốt hơn hẳn. Đặc biệt, việc phạt nguội qua camera khiến ai cũng phải cẩn thận, tránh tình trạng khi thấy CSGT tuần tra thì mới tuân thủ, chấp hành tín hiệu đèn, vạch kẻ đường, biển báo...” - anh Chính nói.

Theo lãnh đạo Đội CSGT - Trật tự Công an TP.Tam Kỳ, kể từ ngày 1/1/2025, khi Nghị định 168 có hiệu lực, tình trạng người dân vi phạm tín hiệu đèn, chạy vào đường ngược chiều, vi phạm nồng độ cồn có dấu hiệu giảm hơn so với trước. Đơn vị này vẫn đang duy trì tuần tra, thường xuyên tổ chức các tổ công tác hoạt động tuần tra suốt các tuyến, đặc biệt vào ban đêm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Sự hiện diện thường xuyên của CSGT giúp người dân có ý thức tốt hơn. CSGT vừa kết hợp tuần tra xử lý, vừa nhắc nhở một số trường hợp nghe điện thoại khi điều khiển xe máy, thiếu quan sát tín hiệu đèn, vạch kẻ đường, không đội mũ bảo hiểm hoặc mũ bảo hiểm không đúng quy chuẩn... Bên cạnh đó, các trường hợp vi phạm các lỗi nặng như vi phạm nồng độ cồn, đi vào đường ngược chiều bị xử lý nghiêm.

Tăng tính răn đe

Không chỉ người dân, những người bị CSGT phát hiện, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông cũng phải thừa nhận tính nghiêm minh và minh bạch trong công tác xử phạt của CSGT Quảng Nam.

Người dân tỏ ra đồng tình, ủng hộ với Nghị định 168. Ảnh: CSGT Phát tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông cho người dân.

Anh N.T.C. (xã Tam Xuân 1, Núi Thành) bị CSGT Công an TP.Tam Kỳ kiểm tra, phát hiện vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe máy trong nội thị. Anh C. chia sẻ, trước đây CSGT thường xuyên tuần tra đêm, xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn nên cũng đã chấp hành khá tốt. Tuy nhiên, vì cả nể trong một lần đi dự đám tiệc ở nhà người quen, anh C. đã uống vài lon bia, sau đó lái xe về nhà và bị CSGT phát hiện, lập biên bản.

“Lần đầu tiên bị CSGT xử phạt, tôi khá bối rối. Phải thừa nhận là do tôi sai, đã biết vi phạm sẽ bị xử phạt nặng nhưng vẫn chủ quan. Qua việc này, tôi sẽ rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân mình” - anh C. nói.

Anh L.S. (trú phường Hòa Hương, Tam Kỳ) bị CSGT tuần tra, phát hiện vượt đèn vàng ở nút giao Phan Châu Trinh - Thanh Hóa. Khi được CSGT thông báo lỗi vi phạm và mức phạt theo quy định, anh S. mới “tá hỏa” rằng phải dừng trước vạch dừng, chỉ khi nào đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn màu vàng thì mới được đi tiếp.

Một tài xế điều khiển xe vượt đèn vàng được CSGT tuyên truyền, nhắc nhở. Ảnh: T.C

“Thấy nhiều người đi trước chạy qua nút giao, đèn chuyển đang màu vàng nên theo quán tính, tôi cũng tăng ga chạy theo. Không ngờ cố ý vượt đèn vàng cũng vi phạm và mức phạt đã nâng lên rất cao. Do là lần đầu vi phạm và đang chở con bị bệnh đi khám nên CSGT chỉ nhắc nhở để rút kinh nghiệm. Lần sau, chắc chắn mình sẽ chừa hẳn việc cố ý vượt đèn vàng” - anh L.S nói.

Theo Thượng tá Phan Thanh Hồng, thời gian qua CSGT Công an Quảng Nam và CSGT công an các địa phương đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường giải pháp nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông cao điểm cuối năm và dịp tết.

“Trước đó, đơn vị đã tổ chức tập huấn cho cán bộ chiến sĩ mà trọng tâm là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm từ cấp tỉnh đến cả công an cấp xã để nắm vững quy định Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. CSGT đa dạng hình thức tuyên truyền vừa kết hợp tuần tra xử lý vi phạm nhằm nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia giao thông, đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng” - Thượng tá Phan Thanh Hồng thông tin.