An ninh trật tự Trộm cao su của nông trường, một đối tượng bị khởi tố (QNO) - Công an xác định đối tượng lợi dụng các ngày nghỉ lễ đã vào rừng cắt trộm nhiều cây cao su của nông trường sau đó đi bán cho xưởng gỗ.

Công an thi hành lệnh bắt đối tượng Đ.V.B. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 26/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành cho hay đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đ.V.B. (SN 1973 trú tại Tiên Xuân 2, Tam Anh Nam, Núi Thành) về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự.

Trước đó, B. lợi dụng nhiệm vụ được giao là bảo vệ cho Nông trường cao su Đức Phú, vào các ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa qua đã vào rừng cao su của nông trường cắt trộm 26 cây cao su lấy mủ 14 năm tuổi.

Cắt trộm xong, B. thuê N.V.C (SN 1979, trú thôn Trung Hoà, Tam Thạnh) sử dụng xe ô tô tải BKS 92C-012.XX (do C. làm chủ sở hữu) chở số cây cao su do B. cắt trộm đi bán ở xưởng gỗ tại xã Tam Hiệp được 4,6 triệu đồng. Trong đó, B. trả tiền thuê xe cho C. 1 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, ban đầu, vì sợ Nông trường Cao su Đức Phú đuổi việc nên B. nhờ C. nhận thay là đã cắt trộm cây cao su rồi chở đi bán và C. đồng ý. Hơn một tháng điều tra, C. vẫn nhận mình là người cắt và khai báo quanh co nhằm gây khó khăn cho cán bộ điều tra.

Tiếp tục mở rộng điều tra, C. sợ trách nhiệm nên gọi cho B. để B. nhận hành vi cắt trộm của mình. Công an sau đó xác định B. là người cắt trộm cây cao su, còn C. sử dụng xe ô tô tải của mình chở đi bán.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.