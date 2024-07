An ninh trật tự Bắt đối tượng trộm cắp tài sản sau 5 giờ truy vết (QNO) - Công an phường Cẩm Nam (TP.Hội An) đã nhanh chóng khoanh vùng, truy bắt được các đối tượng trộm cắp tài sản của người dân chỉ sau chưa đầy 5 tiếng đồng hồ kể từ lúc tiếp nhận thông tin.

Công an bắt giữ đối tượng trong vụ trộm cắp. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hội An cho biết, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Văn Trung (SN1990, trú phường Tân An, TP.Hội An) và Phồng Minh Hùng (SN1997, trú phường Điện Nam Đông, Điện Bàn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 19/7, Công an phường Cẩm Nam tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của anh T.L. (trú tại địa phương) về việc rạng sáng cùng ngày, kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp số tiền khoảng 3,2 triệu đồng, 1 điện thoại di động Samsung Galaxy A30 và một số đồ dùng cá nhân.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Cẩm Nam đã phối hợp với công an các xã, phường và đội nghiệp vụ của Công an TP.Hội An áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy vết đối tượng. Qua đó, công an phát hiện khoảng 1 giờ sáng 19/7, có 2 đối tượng nghi vấn, điều khiển xe Yamaha Nouvo màu đen (không rõ biển số) xuất hiện tại khu vực nhà người bị hại.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Công an phường Cẩm Nam phát hiện 2 đối tượng là Đỗ Văn Trung và Phồng Minh Hùng đang điều khiển mô tô Yamaha Nouvo, BKS: 43S8-68XX màu đen di chuyển hướng từ Điện Bàn xuống Hội An có nhiều đặc điểm trùng khớp với 2 đối tượng thực hiện vụ trộm cắp nên tiến hành mật phục, theo dõi.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Công an phường Cẩm Nam đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an phường Tân An ập vào một phòng trọ trên địa bàn phường Tân An (TP.Hội An), bắt giữ 2 đối tượng. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện nhiều đồ dùng cá nhân mà các đối tượng đã trộm cắp tại nhà anh L.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.