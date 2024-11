Văn hóa Trưng bày ảnh "Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An - 25 năm bảo tồn và phát huy giá trị" Từ ngày 29/11 đến 9/12, tại di tích đình Hội An (số 27 Lê Lợi) sẽ diễn ra hoạt động trưng bày ảnh với nội dung “Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An - 25 năm bảo tồn và phát huy giá trị”.

Mặt tiền đình Hội An

Sự kiện do Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An chủ trì thực hiện nhằm chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận “Di sản văn hóa thế giới” (4/12/1999 - 4/12/2024).

Ảnh trưng bày sẽ tập trung giới thiệu về 3 nội dung chính: Tổng quan về Hội An và các giá trị di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An; những kết quả, thành tựu nổi bật trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Hội An trong 25 năm qua; những định hướng, quy hoạch bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Hội An trong thời gian đến.

Sự kiện không chỉ hướng đến quảng bá giá trị di sản văn hóa Hội An mà còn thông tin về những kết quả bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Hội An trong thời gian qua.

Đồng thời ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân Hội An cùng sự hợp tác, hỗ trợ nhiệt tình, hiệu quả của các nhà khoa học, bạn bè trong nước và quốc tế đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Hội An.

Qua trưng bày này cũng sẽ góp phần nâng cao lòng tự hào và tình yêu về quê hương Hội An, Quảng Nam cũng như nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá hiện nay.