Trung tá Đoàn Thiên Nhã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu CAND huyện Nam Giang

Xã hội Trung tá Đoàn Thiên Nhã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu CAND huyện Nam Giang (QNO) - Chiều ngày 20/8, Ban vận động thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Nam Giang phối hợp với Công an huyện tổ chức Đại hội thành lập Hội cựu CAND huyện lần thứ I, (nhiệm kỳ 2023-2028).

Đại hội Hội cựu Công an huyện Nam Giang nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh VĂN THỦY

Thực hiện chỉ đạo của Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Quảng Nam về thành thành lập Ban vận động thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Nam Giang.

Ngay sau khi được thành lập, Ban Vận động đã phối hợp chặt chẽ với công an huyện và công an các xã, thị trấn tập trung rà soát để thành lập Ban vận động Hội Cựu công an nhân dân huyện Nam Giang đã tiến hành vận động được 37 thành viên tham gia hội.

ông Châu Văn Ngọ - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang trao quyết định thành lập Hội Cựu công an huyện. Ảnh: VĂN THỦY

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đại hội đã bầu ban chấp hành hội khóa I với 5 ủy viên. Trung tá Đoàn Thiên Nhã - nguyên Đội trưởng Đội cảnh sát quản lý hành chính - Trật tự xã hội được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu CAND huyện Nam Giang.