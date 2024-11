Giáo dục - Việc làm Trường Mẫu giáo số 2 Nam Phước (Duy Xuyên) đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (QNO) - Sáng 20/11, Trường Mẫu giáo số 2 Nam Phước (huyện Duy Xuyên) tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2024).

Ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cho Trường Mẫu giáo số 2 Nam Phước. Ảnh: TÂM MAI

Trường Mẫu giáo số 2 Nam Phước được thành lập năm 1977 với tên gọi Trường Mầm non Duy An I, sau đổi tên là Trường Mầm non bán công Nam Phước.

Đến tháng 8/2010, trường chuyển sang loại hình trường công lập và có tên gọi Trường Mẫu giáo số 2 Nam Phước. Trường hiện có 3 điểm trường với 13 lớp mẫu giáo, 340 trẻ; 42 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó 100% giáo viên đạt chuẩn, 88,46% giáo viên trên chuẩn.

Những năm qua, Trường Mẫu giáo số 2 Nam Phước tích cực nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm đến việc phát triển toàn diện cho trẻ; xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, áp dụng phương pháp dạy học tích cực hiệu quả.

Lãnh đạo Trường Mẫu giáo số 2 Nam Phước tặng hoa tri ân các thế hệ cô giáo từng công tác tại trường. Ảnh: TÂM MAI

Trường được Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Nam tặng Cờ thi đua năm học 2020 - 2021; Bộ GD-DT và UBND tỉnh tặng Bằng khen năm học 2021 - 2022. Trong 5 năm qua nhà trường liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; chi bộ nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đơn vị đạt “Cơ quan văn hóa” 5 năm liền.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở GD-ĐT và UBND huyện Duy Xuyên trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 cho lãnh đạo Trường Mẫu giáo số 2 Nam Phước.

Năm 2024, huyện Duy Xuyên có 5 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện lên 33/46 trường (chiếm 71,7%), trong đó 30 trường đạt chuẩn mức độ 2.