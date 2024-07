Giáo dục - Việc làm Tuyển sinh trực tuyến đầu cấp ở Tam Kỳ: Nơi thuận lợi, nơi khó khăn Từ ngày 1/7, TP.Tam Kỳ thực hiện tuyển sinh trực tuyến đối với học sinh khối lớp 1 và khối lớp 6. Hình thức tuyển sinh này được triển khai đã 3 năm nay nhưng vẫn phát sinh những vướng mắc, gây khó khăn cho phụ huynh.

Công tác hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh nộp hồ sơ tuyển sinh đầu cấp được Trường Tiểu học Kim Đồng (TP.Tam Kỳ) thực hiện chu đáo. Ảnh: PV

Hỗ trợ phụ huynh

Theo kế hoạch của UBND TP.Tam Kỳ, từ ngày 1-19/7, thực hiện tuyển sinh trực tuyến (TSTT) đối với học sinh khối lớp 1 và khối lớp 6 (tuyển sinh đúng trẻ trong số liệu phổ cập giáo dục năm 2023). Sau thời gian trên, từ 22/7, các trường tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh trực tiếp.

Thành phố lưu ý, các trường tiểu học, THCS thu nhận hồ sơ TSTT trên phần mềm; không phát hành, không tiếp nhận hồ sơ giấy trong thời gian triển khai TSTT.

Về hồ sơ tuyển sinh, yêu cầu có đơn đăng ký nhập học (có mã định danh cá nhân trong đơn) và bản sao giấy khai sinh. Riêng đối với cấp THCS, đính kèm học bạ cấp tiểu học theo quy định (hoặc hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ).

Như mọi năm, công tác tuyển sinh đầu cấp tại TP.Tam Kỳ lại “nóng” lên từ những ngày đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký TSTT. Trên nhóm zalo “Hỗ trợ tuyển sinh thành phố”, những ngày qua, có hàng chục lượt câu hỏi của phụ huynh về đăng ký TSTT.

Đại diện đơn vị cung cấp phần mềm (VNPT) cử cán bộ kỹ thuật để trả lời, hướng dẫn phụ huynh thực hiện thao tác. Các trường học cũng tích cực hỗ trợ phụ huynh, từ việc niêm yết danh sách học sinh phổ cập giáo dục năm 2023, kế hoạch tuyển sinh đến các hình thức hướng dẫn nộp hồ sơ…

Nhiều trường còn lập cả nhóm Zalo riêng để hướng dẫn phụ huynh. Trường Tiểu học Kim Đồng dự kiến năm học 2024 - 2025 tuyển sinh 210 học sinh lớp 1, biên chế 6 lớp. Để hỗ trợ phụ huynh nộp hồ sơ trực tuyến từ 1/7, nhà trường đã tạo mã QR để phụ huynh vào nhóm zalo để được hỗ trợ, hướng dẫn tạo hồ sơ.

Ông Lê Ngọc Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, đồng thời là cán bộ phụ trách nhóm zalo tuyển sinh của nhà trường cho biết, đến trưa 2/7 đã có 27 hồ sơ được phụ huynh đăng ký thành công trên phần mềm TSTT.

Mọi thắc mắc của phụ huynh được trường hướng dẫn kịp thời nên việc đăng ký khá thuận lợi. Với những trường hợp phụ huynh lớn tuổi, không rành về công nghệ, khi đến trường đã được cán bộ trực hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký trực tuyến.

Phụ huynh đến Trường Tiểu học Võ Thị Sáu theo dõi danh sách phổ cập giáo dục năm 2023 được niêm yết tại trường. Ảnh: PV

“Qua 3 năm triển khai, phần mềm tuyển sinh được cải tiến, nâng cấp, tạo thuận lợi cho phụ huynh trong đăng ký tuyển sinh. Trước đây, phụ huynh phải đến trường đông, nhà trường phải trực thường xuyên để đón, trao đổi thông tin, cung cấp hồ sơ…, nay chuyển qua trực tuyến thì rất thuận lợi, phụ huynh chỉ cần ở nhà vẫn nộp được hồ sơ cho con” - ông Hùng chia sẻ.

Phát sinh vướng mắc

Bên cạnh thuận lợi, việc TSTT năm nay cũng đã phát sinh vướng mắc, mất thời gian, công sức công dân.

Nổi lên là việc, trên phần mềm TSTT https://quangnam.tsdc.vnedu.vn..., có trường học còn yêu cầu đính kèm thông tin Giấy xác nhận cư trú (CT07); trong khi đó, Phòng GD-ĐT, UBND thành phố không yêu cầu đính kèm thủ tục này, chỉ yêu cầu đơn đăng ký nhập học (có mã định danh cá nhân trong đơn) và bản sao giấy khai sinh. Vì yêu cầu này mà trong ngày 1-2/7, rất nhiều phụ huynh phải đến công an để xin cấp Giấy xác nhận cư trú.

Ông N.C.S. (ở khối phố Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, có con đăng ký tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu) cho biết: “Thông báo tuyển sinh chỉ cần mã định danh, giấy khai sinh, đơn nhập học, nay thêm giấy xác nhận cư trú thì phiền phức thật. Người dân phải đến công an vài lần mới xin được”.

Chị L. một phụ huynh có con đăng ký vào lớp 1 đến Công an phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ) xin giấy CT07 cũng chia sẻ: “Ở trường hướng dẫn không cần mẫu CT07, nhưng từ hôm qua đến nay, nhiều phụ huynh khi vào phần mềm TSTT thì bắt buộc phải đính kèm giấy này. Hôm nay, tôi lên công an thì biết bản thân chưa có định danh mức 2 nên được hướng dẫn phải làm trước khi xin cấp CT07”.



Ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng Công an phường An Mỹ cho biết, theo yêu cầu Bộ Công an phải thực hiện 100% trên Cổng dịch vụ công, nên khi công dân có yêu cầu, công an phải vào Cổng dịch vụ công để làm giúp. Tuy nhiên, quá trình xuất giấy CT07 khá lâu, công dân phải mất thời gian chờ đợi.

Theo ông Vinh, thành phố không chỉ đạo phải có giấy CT07 trong hồ sơ đăng ký tuyển sinh, nhưng nhiều trường đi ngược với nội dung chỉ đạo. Theo đó, trên phần mềm TSTT yêu cầu phụ huynh phải thực hiện đính kèm CT07 mới tạo hồ sơ thành công, nên công dân phải xuống công an yêu cầu cung cấp.

Ông Nguyễn Thanh Minh - chuyên viên Phòng GD-ĐT TP.Tam Kỳ, phụ trách công tác tuyển sinh cho biết, trong quá trình thực hiện phần mềm TSTT, phòng đã nhắc các trường lưu ý cấu hình đúng tuyến, tuyệt đối không tuyển sinh trái tuyến.

Việc phát sinh một số trường còn yêu cầu cấu hình mẫu CT07, phòng đã chỉ đạo thay đổi, để phụ huynh khỏi hiểu lầm. Hồ sơ TSTT không yêu cầu giấy CT07; chỉ khi tuyển sinh trực tiếp đối với trẻ trong số liệu phổ cập giáo dục thì mới bắt buộc.