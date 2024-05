Giáo dục - Việc làm Tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh Hội An (QNO) - Ngày 6/5, Đội CSGT - Trật tự Công an TP. Hội An tổ chức buổi tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.

Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc tham gia buổi tuyên truyền. Ảnh: Đ.T

Buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) được Đội CSGT - Trật tự Công an TP.Hội An phối hợp với Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và Công ty CP Cosevco Hội An tổ chức.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện Đội CSGT - Trật tự Công an TP.Hội An thông tin, tình hình TTATGT cả nước nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng và TP.Hội An còn diễn biến phức tạp.

Cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an TP.Hội An tương tác, hỏi đáp hướng dẫn kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Ảnh: Đ.T

Năm 2023, trên địa bàn TP.Hội An xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 6 người, bị thương 12 người. Quý I/2024 xảy ra 12 vụ TNGT, làm 4 người chết, 11 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023 tăng 100% cả 3 tiêu chí; trong đó có 2 vụ TNGT liên quan đến học sinh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hội An đã khởi tố 9 vụ, 3 bị can vi phạm quy định pháp luật về TTATGT đường bộ.

CSGT Công an TP.Hội An cũng đã phát hiện, lập biên bản hơn 70 trường hợp liên quan đến học sinh, sinh viên vi phạm; thực hiện tạm giữ 72 phương tiện và đã ra quyết định xử phạt 26 trường hợp.

Buổi tuyên truyền tạo được sự hứng thú nhờ những nội dung trực quan, gần gũi với học sinh. Ảnh: Đ.T

Đội CSGT - Trật tự Công an TP.Hội An cũng đã dành nhiều thời gian để phổ biến cho học sinh kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng ngừa TNGT.

Các phần thi hỏi đáp, tương tác trực tiếp tạo được sự lôi cuốn với học sinh, qua đó tăng hiệu quả tuyên truyền, giúp các em nắm được các kỹ năng, quy định khi điều khiển xe đạp, những khuyến cáo khi ngồi trên xe máy, xe đạp điện, nhận diện tín hiệu đèn để chấp hành đúng khi đi đường, ứng xử khi phụ huynh, người thân có nồng độ cồn điều khiển phương tiện đưa đón...

Tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh khối lớp 5. Ảnh: Đ.T

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho hay, thời gian qua, để hình thành thói quen, ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc tổ chức nhiều hoạt động giáo dục pháp luật về TTATGT, hướng dẫn, trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn; tuyên truyền học sinh, phụ huynh chấp hành nghiêm pháp luật về TTATGT.

"Các hoạt động hướng tới tính thực tiễn, vì mục tiêu đảm bảo an toàn cho chính giáo viên, học sinh. Học sinh, giáo viên không chỉ chung sức thực hiện cổng trường an toàn, mà còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực nhắc nhở bố mẹ, người thân cùng thực hiện thật tốt, không đậu đỗ xe chắn lối đi ngay cổng trường, xếp hàng trật tự khi đón con, không đi xe vào sân trường" - bà Diệp nói.

Dịp này, Công ty CP Cosevco Hội An tặng 184 mũ bảo biểm đạt chuẩn chất lượng cho toàn thể học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.