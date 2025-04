Tài chính - Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 19/4/2025: Đồng USD tự do tăng mạnh Tỷ giá USD hôm nay 19/4/2025: Đồng USD đã bật tăng trong phiên giao dịch gần đây, sau khi dao động trong biên độ hẹp suốt tuần qua.

Sáng 19/4/2025, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 24.898 đồng/USD, tăng thêm 5 đồng so với ngày trước đó.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD cũng tăng rõ rệt. Vietcombank niêm yết giá mua bán USD ở mức 25.730 - 26.120 đồng/USD, tăng 60 đồng so với phiên trước.

HSBC ghi nhận giá mua tiền mặt USD cao nhất là 25.769 đồng/USD, trong khi Techcombank có mức giá mua chuyển khoản cao nhất, đạt 25.785 đồng/USD.

Ở chiều bán ra, nhiều ngân hàng như Eximbank, LPBank, OceanBank, Techcombank và TPB đang bán ra với mức cao nhất là 26.140 đồng/USD. Ngân hàng NCB ghi nhận giá bán chuyển khoản cao nhất là 26.142 đồng/USD.

Tại thị trường tự do, tỷ giá USD tiếp tục tăng mạnh. Đến 4h sáng 19/4, giá mua bán USD ở mức 26.370 - 26.490 đồng/USD, tăng thêm 133 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua, đánh dấu mức cao nhất trong thời gian gần đây.

Chỉ số Dollar Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt, đã giảm 0,29 điểm xuống còn 99,24 trong phiên giao dịch ngày 19/4/2025. Đây là dấu hiệu cho thấy USD đang hướng đến tuần giảm giá thứ tư liên tiếp, giữa lúc giới đầu tư lo ngại về tác động của các chính sách thuế mới tại Mỹ.

Mặc dù đồng USD đã phục hồi nhẹ so với mức thấp nhất trong bảy tháng so với đồng Yen, nguyên nhân chủ yếu là do các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản đến nay vẫn chưa đề cập đến vấn đề tiền tệ. Trong phiên giao dịch châu Á, USD từng xuống mức 141,62 Yen trước khi bật lại trên mốc 142 sau phát biểu của Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Ryosei Akazawa.

Tại thị trường châu Âu, đồng Euro có lúc giảm nhẹ còn 1,1373 USD nhưng vẫn duy trì đà tăng trong tuần này, nhắm đến chuỗi bốn tuần đi lên liên tiếp. Dù vậy, giới đầu tư đang chờ quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu, với kỳ vọng cơ quan này sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong phiên cuối tuần.

Các chuyên gia của Citi, đứng đầu là Giám đốc lãi suất G10 Daniel Tobon, nhận định rằng xu hướng rút vốn khỏi tài sản Mỹ hiện nay chưa phải là một quá trình "phi đô la hóa" thực sự. Tuy nhiên, việc thế giới đang quá phụ thuộc vào tài sản Mỹ có thể tạo áp lực đáng kể lên USD trong thời gian tới.