Kinh tế

UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương giải quyết đối với dự án khu du lịch biển tại Hội An

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu UBND TP.Hội An giải quyết đề nghị của Công ty CP Lê Phan Resort về việc quyết toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn trả tiền dư do ứng trước kinh phí BT, GPMB) dự án khu du lịch biển tại phường Cẩm An, TP.Hội An.