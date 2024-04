Chính quyền - đoàn thể Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII (QNO) - Sáng nay 11/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là địa phương được tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm.

Tham dự đại hội có ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo huyện Đại Lộc, lãnh đạo các xã/thị trấn, cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện cùng 176 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, tôn giáo và tổ chức thành viên của Mặt trận.

Ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Đại hội bức chân dung của Bác Hồ và Bác Tôn. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, nhờ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc đã thực hiện hiệu quả chương trình hành động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, phát triển quê hương giàu mạnh. Trong 5 năm qua, quỹ vì người nghèo của huyện đã vận động hơn 13,3 tỷ đồng, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Vận động và hỗ trợ xây dựng 170 ngôi nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 8,23 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng vận động giúp đỡ hộ nghèo, khó khăn do thiên tai bão lũ hơn 10 tỷ đồng; trao quà cho bà con trong dịp Tết Nguyên đán, ngày hội đại đoàn kết với số tiền hơn11 tỷ đồng. Các cấp mặt trận huyện đã chăm lo tốt đối tượng chính sách, người có công, thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, góp phần vào công tác giảm nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 1,35% đến cuối năm 2023…

Quang cảnh đại hội. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Qua các phong trào thi đua, đặc biệt là cuộc vận “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ Việt Nam huyện đã có những đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đến nay, toàn huyện có xã Đại Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đại Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 13 xã về đích nông thôn mới.

Đại hội đã đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp; xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận, an ninh, an toàn, ấm no, hạnh phúc…

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đại Lộc trao tặng bức trướng đến đại hội. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Nguyễn Hảo - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đại Lộc ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả nổi bật Mặt trận các cấp của huyện đã đạt. Để công tác mặt trận tiếp tục phát huy hiệu quả, đem lại kết quả thiết thực, MTTQ huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới

Tuyên truyền lan tỏa những đổi thay tích cực của quê hương, của tỉnh, tạo sức mạnh tinh thần thôi thúc cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nỗ lực vươn lên, tích cực xây dựng Đại Lộc phát triển vững mạnh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả với những cách làm phù hợp, lựa chọn những nội dung, phần việc có thể tạo ra chuyển biến mạnh về chất trong thực hiện, sát với thực tiễn ở cơ sở.

Với phương châm "Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", đại hội tiến hành hiệp thương cử 60 vị vào Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc khóa XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ông Nguyễn Hữu Vĩnh - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc nhiệm kỳ 2024 - 2029.