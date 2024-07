Nhà nước và cử tri Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết: Phát huy động lực mới, thực hiện tốt phương châm “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”. (QNO) - Phát biểu tại Kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh Quảng Nam, khai mạc sáng nay 10/7, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các đại biểu thẳng thắn phân tích, nhận diện những nguyên nhân của hạn chế, từ đó đề xuất, quyết định các giải pháp phù hợp, hiệu quả trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh. Ảnh: N.Đ

Nỗ lực vượt khó khăn, thách thức

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, 6 tháng đầu năm ghi nhận sự nỗ lực của hệ thống chính trị và người dân Quảng Nam vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục phục hồi phát triển và có nhiều điểm khởi sắc.

Bức tranh kinh tế của tỉnh trong 6 tháng đầu năm có nhiều điểm sáng với mức tăng trưởng dương sau một giai đoạn dài khó khăn. Khu vực sản xuất công nghiệp có bước phục hồi tốt, nhất là trong quý II tăng trưởng xấp xỉ 15% là mức tăng trưởng rất đáng ghi nhận.

Lĩnh vực nông nghiệp được mùa, nông - lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định với mức tăng trưởng 3%. Dịch vụ du lịch tiếp tục thu hút đông đảo du khách, với 4,6 triệu lượt khách, trong đó có 3,1 triệu lượt khách quốc tế.

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt 51,8% dự toán. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt gần 17,7 nghìn tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình tư tưởng, đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định.

Các chính sách phát triển văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội, sắp xếp dân cư, ổn định đời sống cho người dân vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm. An ninh chính trị, biên giới, biển đảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ và có sự cải thiện đáng kể về mức độ đánh giá.

“Tỉnh cũng đã khẩn trương, kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt để từng bước ổn định tổ chức bộ máy, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Góp phần vào những kết quả chung đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND tỉnh” - đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu.

Trong quá trình chuẩn bị cho kỳ họp này, theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Đồng thời cho ý kiến định hướng đối với một số nội dung quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh trước khi trình kỳ họp. Tỉnh ủy cũng đã tổ chức hội nghị 6 tháng đầu năm và đã ban hành nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng cuối năm 2024.

Sáng nay 10/7, đại biểu HĐND tỉnh nghe báo cáo về các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Ảnh: N.Đ

Phát huy tốt hơn những động lực mới

Với ý nghĩa của kỳ họp giữa năm và những yêu cầu thực tiễn phát triển đang đặt ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị kỳ họp thảo luận, làm rõ những vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, thấy rõ những mặt tích cực, những động lực mới để phát huy tốt hơn.

Cũng như thẳng thắn phân tích, nhận diện những nguyên nhân của hạn chế, nhất là những nguyên nhân mang tính chủ quan... Từ đó đề xuất, quyết định các giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn trong thời gian tới, thực hiện tốt phương châm “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”.

Trong đó, cần tập trung thảo luận để có giải pháp thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ chính như: Nâng cao hiệu quả điều hành ngân sách nhà nước, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 93 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát; đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, quyết tâm cải thiện bằng được thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường hiệu quả xúc tiến đầu tư, nhất là với các dự án, đề án đã được công bố sau lễ công bố quy hoạch tỉnh (236 dự án trên nhiều lĩnh vực...). Tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, xử lý chất thải rắn, quản lý tài chính, đấu giá, đấu thầu....

Đẩy nhanh các quy trình thủ tục thuộc thẩm quyền và quyết liệt thực hiện các cơ chế, giải pháp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến kế hoạch sử dụng đất, xác định giá đất, bồi thường hỗ trợ thu hồi đất, chuyển mục đích sử đất, chuyển mục đích sử dụng rừng; các vấn đề liên quan đến khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường… nhằm thúc đẩy tiến độ thi công các dự án, công trình (đất công ích, đất thổ cư/ xác định giá đất cụ thể của các dự án…).

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, tăng cường phân cấp cho địa phương quản lý, tổ chức thực hiện; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội miền núi; cơ chế khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Làm tốt hơn công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao chất lượng GD-ĐT; giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, công tác đền ơn đáp nghĩa, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhất là với các trường hợp khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa bảo đảm và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Toàn tỉnh quyết tâm hoàn thành 2 nhiệm vụ: Tu sửa nghĩa trang liệt sĩ sạch đẹp (hoàn thành 3/2025) và cơ bản hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh 10/2025, theo báo cáo hiện nay còn hơn 10.300 nhà.