An ninh trật tự Vây bắt tên trộm trốn vào rẫy keo (QNO) - N.V.L. (SN 2000, trú xã Quế Long, Quế Sơn) bị bắt quả tang khi đang trộm cắp bình ắc quy điện nên bỏ trốn vào rẫy keo, song vẫn bị lực lượng Công an xã bắt giữ.

Đối tượng N.V.L. bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 11/6, đại diện Công an xã Quế Thọ cho hay đơn vị vừa bắt giữ đối tượng N.V.L. về hành vi trộm cắp tài sản và đã làm thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an xã Quế Long để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 ngày 4/6, trực ban Công an xã Quế Thọ nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc có đối tượng lạ mặt có biểu hiện nghi vấn đột nhập vào trạm BTS Vinaphone thôn Nam An Sơn (xã Quế Thọ), Công an xã Quế Thọ triển khai lực lượng đến hiện trường thì phát hiện N.V.L. có hành vi trộm cắp bình ắc quy điện.

Khi thấy lực lượng công an, đối tượng đã bỏ tang vật lại và bỏ chạy. Lực lượng Công an xã Quế Thọ phối hợp với quần chúng nhân dân khẩn trương tiến hành vây bắt. Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực rừng keo nên tiến hành bắt giữ.

Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình, đồng thời thừa nhận đã trộm cắp xe máy trên địa bàn xã Quế Long làm phương tiện di chuyển. Trước đó, N.V.L. thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn xã Quế Long.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Quế Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.