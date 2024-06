An ninh trật tự Khởi tố, tạm giam đối tượng trộm cắp xe máy

(QNO) - N.T.Đ (30 tuổi, trú tại xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên) bị bắt tạm giam để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Đ. tại cơ quan điều tra. Ảnh do công an cung cấp

Ngày 1/6, lãnh đạo Công an TP.Tam Kỳ cho hay, cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với N.T.Đ.

Trước đó, ngày 22/4, Công an TP.Tam Kỳ tiếp nhận đơn trình báo của anh N.T.B (trú phường An Xuân, TP.Tam Kỳ) về việc vào rạng sáng ngày 14/4, kẻ gian đột nhập vào nhà tại kiệt số 348 Hùng Vương (thuộc khối phố 3, phường An Xuân, TP.Tam Kỳ), lấy trộm 1 xe máy hiệu Jupiter.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an TP.Tam Kỳ đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường An Xuân, An Mỹ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra đã xác định, đối tượng nghi vấn gây ra vụ trộm cắp tài sản là N.T.Đ. Đây là đối tượng “nghiện game”, thường xuyên bỏ nhà đi sống lang thang, nơi ở không ổn định nên gây khó khăn cho quá trình điều tra, làm rõ vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Tam Kỳ đã phát hiện, bắt giữ Đ. khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và di lý về trụ sở để làm việc. Qua làm việc, N.T.Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp xe máy nêu trên.