An ninh trật tự Vừa ra tù lại tiếp tục trộm cắp (QNO) - H.T.V. (30 tuổi, trú phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ) vừa bị Công an phường Hòa Hương bắt giữ sau khi thực hiện một vụ trộm cắp và một vụ cướp giật trên địa bàn.

Đối tượng H.T.V. cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 11/5, Công an phường Hòa Hương cho hay đang phối hợp với Công an phường An Sơn và Đội Điều tra tổng hợp, Công an TP.Tam Kỳ tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng H.T.V. theo quy định.

Trước đó, vào trưa 9/5, Công an phường Hòa Hương nhận được tin báo của anh P.N.H. (trú tại địa phương) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm xe đạp thể thao trị giá 7 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Hòa Hương đã nhanh chóng triển khai lực lượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác định H.T.V. là đối tượng nghi vấn thực hiện vụ trộm cắp nêu trên. Đến trưa ngày 10/5, Công an phường Hòa Hương đã bắt giữ đối tượng H.T.V và đưa về trụ sở Công an phường để làm việc.

Qua đấu tranh bước đầu, đối tượng H.T.V. khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản chiếc xe đạp trên để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Qua đấu tranh mở rộng, đối tượng này thừa nhận, cũng trong ngày 9/5, tại khu vực gần cầu Tam Kỳ thuộc phường An Sơn, đối tượng V. đã có hành vi cướp giật xe máy WAVE RSX có biển kiểm soát: 92N1-717.XX của anh Đ.T.T. (trú tại huyện Núi Thành). Công an phường Hòa Hương đã khẩn trương phối hợp với Công an phường An Sơn tiến hành thu giữ tang vật xe máy nêu trên.

Được biết, đối tượng V. mới chấp hành xong án phạt tù về địa phương vào tháng 4/2024 về tội trộm cắp tài sản.