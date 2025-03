An ninh trật tự Vô cớ đánh người, người đàn ông lãnh 16 năm tù (QNO) - Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đoàn Bảy (SN 1978, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) về tội giết người.

Bị cáo Đoàn Bảy tại phiên tòa. Ảnh: PHƯƠNG LOAN

Theo cáo trạng, sáng 15/2/2024, ông L.L. (SN 1984, TP.Hội An) điều khiển tàu chở 3 thuyền viên: Đoàn Bảy, T.D. (SN 1978, TP.Hội An) và Đ.Đ. (SN 1978, thị xã Điện Bàn) từ cảng Cửa Đại (TP.Hội An) ra biển đánh bắt cá. Trước lúc ra khơi đánh bắt, cả 4 người đã sử dụng rượu bia.

Đến sáng hôm sau, tàu neo đậu cách bờ khoảng 26 hải lý để nghỉ ngơi, đánh bắt hải sản. Lúc này, cả 4 người ngồi uống rượu một lúc thì đi ngủ.

Sau đó, Đoàn Bảy thức dậy vô cớ cầm chiếc búa đánh vào vùng đầu của ông L. và ông D. đang nằm ngủ. Hậu quả, ông D. bị thương tích nặng dẫn đến tử vong, còn ông L. bị thương tích 4%.

Sau khi xem xét các tình tiết, lời khai của các bên, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảy 16 năm tù về tội danh trên.